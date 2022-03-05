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Украинская разведка опубликовала список белорусских летчиков, наносивших удары по Украине

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Белорусские самолеты регулярно наносили удары по территории Украины
Белорусские самолеты регулярно наносили удары по территории Украины
Фото: Минобороны Беларуси / Twitter

Главное управление разведки обнародовало список белорусских военных летчиков, которые наносили удары по мирному населению и инфраструктуре Украины. Об этом говорится в сообщении ГУР в Facebook, сам список обнародован на сайте ведомства.

"Личный состав бригады армейской авиации, осуществляющей боевые вылеты с аэродрома Республики Беларусь Лида для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре Украины. Данные лица уже могут считать себя "летчиками-залетчиками"! Все, долетались, "уважаемые"! Мы уже работаем над вашим поиском! И вы полностью ответите за каждую слезинку нашего народа", – отметили в ГУР.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/264042849240476

Полный список белорусских летчиков:

  • полковник Чемоданов А.А., командир бригады армейской авиации;
  • подполковник Боровков А.В., командир эскадрильи;
  • подполковник Халиуллин В.Н., заместитель командира эскадрильи;
  • майор Храмов О.Б., штурман эскадрильи;
  • майор Кутиков И.П., командир звена;
  • майор Корнев В.В., командир звена;
  • майор Михендеев А.А., командир звена;
  • майор Исмагилов В.В., командир звена;
  • майор Шевяков А.В., командир звена;
  • майор Разуваев С.А., командир звена;
  • майор Хабибуллин Р.Р., командир звена;
  • майор Бадриашвили Т.О., штурман звена, летчик;
  • лейтенант Хабибрахманов И.И., штурман звена, летчик;
  • старший лейтенант Акбердин Р.Р., штурман звена, летчик;
  • лейтенант Глухов А.Н., штурман звена, летчик;
  • старший лейтенант Пидеркин М.С., штурман звена, летчик;
  • старший лейтенант Иванов Д.П., штурман звена, летчик;
  • старший лейтенант Соснин В.С., штурман звена, летчик;
  • капитан Аминов Г.Р., старший летчик;
  • капитан Георгиев Ю.В., старший летчик;
  • капитан Гречаний М.А., старший летчик;
  • капитан Рязанов А.Ф., старший летчик;
  • майор Кучеров Ю.А., старший летчик;
  • майор Фатеев А.С., старший летчик;
  • майор Котляр П.А., старший летчик;
  • капитан Таран С.Н., командир вертолета;
  • капитан Глухин П.С., командир вертолета;
  • капитан Комаров Б.А., командир вертолета;
  • капитан Царицин Б.А., командир вертолета;
  • капитан Баришев А.А., командир вертолета;
  • капитан Андреев П.А., командир вертолета;
  • майор Юфриков А.В., командир вертолета;
  • капитан Нарзяев А.Н., командир вертолета;
  • капитан Запольнов И.С., командир вертолета;
  • майор Арутюнян М.С., командир вертолета;
  • майор Игошин А.В., командир вертолета;
  • капитан Кленов П.А., командир вертолета;
  • старший лейтенант Шумейко В.В., командир вертолета;
  • старший лейтенант Ямнюк А.В., командир вертолета;
  • лейтенант Шумаков А.А., летчик, штурман вертолета;
  • лейтенант Бурда Н.П., летчик, штурман вертолета;
  • старший лейтенант Бабурин М.К., летчик, штурман вертолета;
  • лейтенант Беккалиев Р.Б., летчик, штурман вертолета;
  • лейтенант Щеблов А.А., летчик, штурман вертолета;
  • майор Саетгалеев З.Р., летчик, штурман вертолета;
  • майор Лупарев И.В., летчик, штурман вертолета;
  • капитан Елаеев А.В., летчик, штурман вертолета;
  • старший лейтенант Шевнин В.А., летчик, штурман вертолета;
  • старший лейтенант Мухамедгалиев Д.М., летчик, штурман вертолета;
  • старший лейтенант Измайлов И.И., летчик, штурман вертолета;
  • старший лейтенант Сомов В.И., летчик, штурман вертолета;
  • капитан Бибиков В.А., летчик, штурман вертолета;
  • старший лейтенант Иванов С.Д., летчик, штурман вертолета;
  • старший лейтенант Шиманский Н.С., летчик, штурман вертолета;
  • лейтенант Старков Н.М., летчик, штурман вертолета;
  • лейтенант Куклев А.А., летчик, штурман вертолета;
  • старший лейтенант Гуменюк А.И., летчик, штурман вертолета;
  • капитан Нугаев Р.Р., летчик, штурман вертолета;
  • лейтенант Саластенин Н.А., летчик, штурман вертолета;
  • лейтенант Мустакаев И.Р., летчик, штурман вертолета;
  • лейтенант Лаврухин С.А., летчик, штурман вертолета;
  • лейтенант Валь З.А., летчик, штурман вертолета;
  • подполковник Есман О.В., командир вертолетной эскадрильи;
  • майор Соколов А.С., заместитель командира эскадрильи;
  • майор Жиляев Д.Н., командир звена;
  • капитан Хажиев Д.Р., командир вертолета;
  • майор Лазарев А.Ю., старший летчик;
  • капитан Бараев В.С., командир вертолета;
  • капитан Тимуршин Р. И., командир вертолета;
  • капитан Власов А.А., командир вертолета;
  • старший лейтенант Манкишев Р.Г., командир вертолета;
  • майор Захаров А.В., командир вертолета;
  • майор Грович Р.В., командир звена;
  • капитан Кузнецов П.А., командир вертолета;
  • майор Писарев М.М., старший летчик;
  • старший лейтенант Курегешев А.А., командир вертолета;
  • майор Зайцев А.С., командир звена;
  • капитан Бутенко О.И., командир вертолета;
  • капитан Попов Н.А., старший летчик;
  • старший лейтенант Курнакин С.В., командир вертолета;
  • майор Маврин Д.Н., командир звена;
  • майор Макаров Д.Д., командир вертолета;
  • майор Меркулов А.И., командир вертолета;
  • старший лейтенант Мордасов С.С., командир вертолета;
  • подполковник Сафаргалиев А.Ф., командир звена;
  • капитан Зайцев Ю.Н., командир вертолета;
  • капитан Болдырев И.Н., командир вертолета;
  • майор Вотяков А.С., старший летчик;
  • лейтенант Ермилов А.П., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Шубин В.А., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Гимранов Т.И., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Шмонько П.С., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Мырзенко Н.Ю., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Хрипунов А.Д., штурман вертолетной эскадрильи;
  • лейтенант Воронин А.В., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Мурунов Д.С., летчик-оператор вертолета;
  • лейтенант Наседкин К.Ю., штурман звена;
  • лейтенант Черданцев А.Б., летчик-оператор вертолета;
  • майор Бугай Н.В., штурман звена;
  • лейтенант Харитонов С.И., летчик-оператор вертолета;
  • капитан Рожапов Ф.С., летчик-оператор вертолета;
  • старший лейтенант Соловьев В.В., летчик-оператор вертолета;
  • капитан Лаптев А.В., штурман звена;
  • старший лейтенант Сидоренко И.О., штурман-оператор;
  • старший лейтенант Шаров М.К., штурман-оператор;
  • капитан Хамидуллин Р.Р., штурман-оператор;
  • майор Андреев А.А., штурман звена;
  • старший лейтенант Гончаров В.С., штурман-оператор;
  • капитан Седов А.Ю., штурман-оператор;
  • старший лейтенант Петриченко С.С., штурман-оператор;
  • майор Злобин Ю.Н., штурман-оператор;
  • старший лейтенант Суюншалин А.С., штурман-оператор;
  • майор Кобец Р.С., штурман-оператор;
  • майор Тимошенко С.В., штурман-оператор.
Контекст:

С 24 февраля в Украине продолжается война с Российской Федерацией, объявленная российским президентом Владимиром Путиным. 

Беларусь является активным участником этой войны, так как со стороны этой страны подверглась атаке российских военных украинская граница. Кроме того, со стороны Беларуси оккупационные войска РФ зашли в зону ЧАЭС.

24 февраля пресс-служба главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сообщала, что из Беларуси выпустили четыре баллистические ракеты в юго-западном направлении. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сам подтверждал, что с территории его страны наносились удары по Украине.

Минобороны Украины предупредило ночью 2 марта, что белорусские войска приведены в боевую готовность и, возможно, готовятся к вторжению в Украину. Также ведомство сообщало, что Россия готовит провокацию для оправдания введения белорусских войск в Украину.

1 марта Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности страны, что белорусская армия в боевых действиях на территории Украины "никакого участия не принимала и не принимает". "Никаких решений мною не принималось. А без моего решения эти части не могут быть выведены даже из казармы. Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос – о нашем участии в вооруженном конфликте", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

При этом, по данным управления сил теробороны "Север", белорусские войска уже вошли на территорию Черниговской области. Представитель управления сил Виталий Кириллов уточнил Общественному, что 1 марта колонна двигалась со стороны Городни в направлении Чернигова. В пресс-службе оперативного командования "Север" "Украинской правде" рассказали, что в целом присутствие белорусских войск в Черниговской области фиксируют третий день, ее идентифицируют по маркировке в виде 0.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, самолет, разведка, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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