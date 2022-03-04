Украинцы запустили сайт для белорусов "Останься дома"

"На сайте описано, почему белорусским военным лучше пойти под суд, чем воевать против Украины. Эту информацию важно распространять среди граждан Беларуси и их знакомых", – подчеркивается в сообщении.

Министерство обороны Украины предупредило ночью 2 марта, что белорусские войска приведены в боевую готовность и, возможно, готовятся к вторжению в Украину.

С 24 февраля с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а в течение 28 марта украинская разведка зафиксировала значительную активность авиационной техники.

Кроме того, было замечено движение колонн автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск.

Минобороны Украины предупредило, что Россия готовит провокацию для оправдания введения белорусских войск в Украину.

1 марта считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности страны, что белорусская армия в боевых действиях на территории Украины "никакого участия не принимала и не принимает". "Мы можем это доказать кому угодно, но сегодня уже не надо... Никаких решений мною не принималось. А без моего решения эти части не могут быть выведены даже из казармы. Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос – о нашем участии в вооруженном конфликте", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

При этом, по данным управления сил теробороны "Север", белорусские войска уже вошли на территорию Черниговской области. Представитель управления сил Виталий Кириллов уточнил Общественному, что 1 марта колонна двигалась со стороны Городни в направлении Чернигова. В пресс-службе оперативного командования "Север" "Украинской правде" рассказали, что в целом присутствие белорусских войск в Черниговской области фиксируют третий день, ее идентифицируют по маркировке в виде 0.