Лукашенко заявил, что белорусская армия в войне в Украине "участия не принимала и принимать не намерена"

"Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря. Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена", – заявил политик.
Он также заявил, что "гибридная война, которая развернута против Беларуси" Западом, особенно санкционная, затянется надолго.
"Они уцепились в нас железобетонно. О чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, пока, как им кажется, с нами не разберутся. Вы же поймите. Они нас толкают в войну в Украине. Если бы только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, – это был бы для них подарок", – сказал Лукашенко.
Министерство обороны Украины предупредило ночью 2 марта, что белорусские войска приведены в боевую готовность и, возможно, готовятся к вторжению в Украину.
С 24 февраля с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары по военным и гражданским объектам в Украине, а в течение 28 марта украинская разведка зафиксировала значительную активность авиационной техники.
Кроме того, было замечено движение колонн автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск.
Минобороны Украины предупредило, что Россия готовит провокацию для оправдания введения белорусских войск в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля рассказал о переговорах с Лукашенко. "Мы не разговаривали с ним два года, а сегодня я говорил с ним долго, очень предметно... Я не хочу, чтобы самолеты, вертолеты, ракеты летели в Украину с Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину с Беларуси. И он меня заверил в этом", – сказал Зеленский.
1 марта Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности страны, что белорусская армия в боевых действиях на территории Украины "никакого участия не принимала и не принимает". "Никаких решений мною не принималось. А без моего решения эти части не могут быть выведены даже из казармы. Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос – о нашем участии в вооруженном конфликте", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.
При этом, по данным управления сил теробороны "Север", белорусские войска уже вошли на территорию Черниговской области. Представитель управления сил Виталий Кириллов уточнил Общественному, что 1 марта колонна двигалась со стороны Городни в направлении Чернигова. В пресс-службе оперативного командования "Север" "Украинской правде" рассказали, что в целом присутствие белорусских войск в Черниговской области фиксируют третий день, ее идентифицируют по маркировке в виде 0.