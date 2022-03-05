Лукашенко заявил, что белорусская армия в войне в Украине "участия не принимала и принимать не намерена"

Лукашенко: Если бы только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, – это был бы для них подарок Фото: EPA

"Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря. Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена", – заявил политик.

Он также заявил, что "гибридная война, которая развернута против Беларуси" Западом, особенно санкционная, затянется надолго.

"Они уцепились в нас железобетонно. О чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, пока, как им кажется, с нами не разберутся. Вы же поймите. Они нас толкают в войну в Украине. Если бы только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, – это был бы для них подарок", – сказал Лукашенко.