Кикабидзе: Я – украинец. Был бы на 20 лет моложе, я бы воевал за Украину. Я хорошо стреляю

"Я хочу сказать украинцам, что у меня такое ощущение, что я в Украине живу. Потому что на улице все ходят с [украинскими] флагами. Все!" – сказал Кикабидзе.

Он рассказал, что с начала войны почти не спит – постоянно смотрит новости об Украине и боится пропустить важное, а его родственники, в частности правнучка, участвуют в проукраинских митингах.

"Она сказала: "Вечером не могу прийти, потому что у меня митинг", – рассказал актер.

Кикабидзе пожелал украинцам мирной и спокойной жизни.

"Был бы хотя бы на 20 лет моложе, я бы воевал, был бы там [в Украине]. Я хорошо стреляю. Кстати, и хорошо ловлю рыбу. Сам себя кормил бы, сам себя защищал бы и защищал бы Украину. Это я от всего сердца говорю! Я украинец по своим мозгам, а за эти 10 дней [войны] я в 10 раз стал большим украинцем, чем был. Я вас очень люблю всех, шановні брати і сестри. Желаю вам счастья, мирной жизни с песней и восстановления страны", – сказал украинцам актер.

Кикабидзе подчеркнул, что ему жалко россиян, но он очень гордится украинцами.

"Я думаю, Украина должна победить. Варианта нет. [Президент Украины Владимир] Зеленский сказал: "Или мы победим, или нас не будет". Такого сопротивления мир не помнит. Я говорю свое мнение. Недавно, когда я писал ролик для Украины, я сказал: "Вы 100% выиграете, потому что Бог на вашей стороне. Бог! Он все видит", – убежден актер.

При этом он призвал не обращать внимания на заявления по теме Украины членов правительства и назвал его "не своим".

"В нашем парламенте – у меня такое ощущение, что они все русские, просто переделали фамилии на грузинские. А народ очень переживает. Очень!" – сказал актер.

По всей Грузии с начала агрессии РФ проходят проукраинские митинги, в Тбилиси на них собираются десятки тысяч человек. При этом руководство государства, как заявили в оппозиции, "бьет Украину ножом в спину", поскольку отказывается ввести ограничения против РФ, чтобы якобы не спровоцировать этим Кремль. 1 марта президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Грузии – "за преграды для добровольцев, желающих нам помочь, и за безнравственную позицию по поводу санкций".

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