Кикабидзе: Я – украинец. Был бы на 20 лет моложе, я бы воевал за Украину. Я хорошо стреляю

"Я хочу сказать украинцам, что у меня такое ощущение, что я в Украине живу. Потому что на улице все ходят с [украинскими] флагами. Все!" – сказал Кикабидзе.
Он рассказал, что с начала войны почти не спит – постоянно смотрит новости об Украине и боится пропустить важное, а его родственники, в частности правнучка, участвуют в проукраинских митингах.
"Она сказала: "Вечером не могу прийти, потому что у меня митинг", – рассказал актер.
Кикабидзе пожелал украинцам мирной и спокойной жизни.
"Был бы хотя бы на 20 лет моложе, я бы воевал, был бы там [в Украине]. Я хорошо стреляю. Кстати, и хорошо ловлю рыбу. Сам себя кормил бы, сам себя защищал бы и защищал бы Украину. Это я от всего сердца говорю! Я украинец по своим мозгам, а за эти 10 дней [войны] я в 10 раз стал большим украинцем, чем был. Я вас очень люблю всех, шановні брати і сестри. Желаю вам счастья, мирной жизни с песней и восстановления страны", – сказал украинцам актер.
Кикабидзе подчеркнул, что ему жалко россиян, но он очень гордится украинцами.
"Я думаю, Украина должна победить. Варианта нет. [Президент Украины Владимир] Зеленский сказал: "Или мы победим, или нас не будет". Такого сопротивления мир не помнит. Я говорю свое мнение. Недавно, когда я писал ролик для Украины, я сказал: "Вы 100% выиграете, потому что Бог на вашей стороне. Бог! Он все видит", – убежден актер.
При этом он призвал не обращать внимания на заявления по теме Украины членов правительства и назвал его "не своим".
"В нашем парламенте – у меня такое ощущение, что они все русские, просто переделали фамилии на грузинские. А народ очень переживает. Очень!" – сказал актер.
По всей Грузии с начала агрессии РФ проходят проукраинские митинги, в Тбилиси на них собираются десятки тысяч человек. При этом руководство государства, как заявили в оппозиции, "бьет Украину ножом в спину", поскольку отказывается ввести ограничения против РФ, чтобы якобы не спровоцировать этим Кремль. 1 марта президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Грузии – "за преграды для добровольцев, желающих нам помочь, и за безнравственную позицию по поводу санкций".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.