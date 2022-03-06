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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за российского вторжения погибло минимум 38 детей, 71 ранен – Денисова

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Российские оккупанты ведут неизбирательные обстрелы украинских городов
Российские оккупанты ведут неизбирательные обстрелы украинских городов
Фото: EPA

В результате российского вторжения в Украину по состоянию на 6 марта погибло 38 детей, еще 71 ребенок ранен. Об этом сообщила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По состоянию на 12.00 6 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибло 38 детей и пострадал 71 ребенок. Эти данные не являются окончательными, поскольку установить точную информацию о количестве убитых и раненых жителей Мариуполя Донецкой области и Ирпеня Киевской области пока невозможно", – заявила омбудсмен.

По ее данным, только за последние сутки в результате обстрелов российскими оккупантами в Мариуполе погиб полуторагодовалый мальчик, в Буче двое тяжелораненых детей умерли из-за невозможности получить медицинскую помощь, на выезде из Ирпеня российские войска открыли огонь по гражданским при попытке эвакуироваться из города. "По меньшей мере три человека погибли, в том числе двое детей, еще один человек в тяжелом состоянии из-за ранения", – рассказала Денисова.

Также омбудсмен сообщила о гибели полуторамесячного ребенка в Харькове. Он скончался от пневмонии, которой заболел в бомбоубежище.

"Вооруженные силы РФ продолжают грубо нарушать основополагающие права детей – право на жизнь и здравоохранение, гарантированные каждому ребенку в мире Конвенцией ООН о правах ребенка. Призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на РФ для прекращения военной агрессии против Украины", – заключила она.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Харьков, Людмила Денисова, Мариуполь, вторжение, Ирпень, Буча, российская агрессия, омбудсмен, война России против Украины
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