Данилов: Миф о самой мощной в мире путинской армии сожжен на дорогах под Киевом и Харьковом

Данилов: Мы будем убивать столько оккупантов, чтобы одурманенное российское общество очнулось, если не от чувства вины, то от боли Фото: rnbo.gov.ua

"Продолжается 11-й день героического национального сопротивления! Мы выдержали первую, наиболее трудную волну атаки российских орков. Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевщины и Харьковщины, Черниговщины и Николаевщины. Ни на одном направлении российские террористические войска не добились стратегического успеха. Украинское войско дает достойный отпор, и день нашей победы над русской химерой приближается с каждым днем, но враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными", – подчеркнул он.

По словам Данилова, стратегически важными остаются Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса.

"План врага – взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные силы, создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения.

Основное внимание командование российских оккупационных войск переносит на юг, пытаясь лишить Украину выхода в Черное и Азовское моря, что, по их мнению, создаст условия экономического подавления украинского сопротивления", – заявил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что оккупанты "не оставляют надежд овладеть Киевом и формируют ресурсы для окружения Днепра".

"Со стороны Украины происходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новейшим вооружением. Вчерашний самолето-вертолет тому подтверждение. Мы сделали самый трудный шаг к победе, но впереди еще много работы по уничтожению оккупантов и возвращению всех украинских земель. Похоронки российским матерям и тонны обугленного российского военного железа – памятка для следующей волны оккупантов: не влезай – убьем! И будем убивать столько, чтобы одурманенное российское общество очнулось, если не от чувства вины, то от боли", – подчеркнул он.