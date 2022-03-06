Резников: Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско. Но это время уже близко

"10 дней 4 часа 20 минут – 244. Украина борется за весь мир Мы продолжаем давать отпор врагу. Российские оккупанты не смогли уничтожить нас, они не смогли сломать нас. И не смогут! Вооруженные силы Украины, тероборона, каждый доброволец, каждый гражданин Украины продолжают защищать нашу страну, нашу жизнь. Мы перевели экономику страны на военные рельсы", – заявил министр.

Он отметил, что заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие.

"Чтобы бороться, страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы были вынуждены эвакуироваться – найдите работу на новом месте – ваша помощь нужна повсюду. Ситуация на позициях контролируется. Да, у нас тоже есть потери. Но каждое имя, каждый наш герой не будут забыты. Так, как и не будет забыт каждый убийца. Мы понимаем ценность жизни и ценность свободы. Жизнь каждого украинца бесценна! На определенных направлениях наши воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Тем самым пополняя наш "парк" техники. Враг погибнет от своего же оружия. Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско. Но это время уже близко", – заявил Резников.

Министр сообщил, что среди оккупационных войск растет недовольство и деморализация.

"Враг продолжает нести существенные потери. Уничтожено более 90 самолетов и вертолетов. Их сбивают ПВО, морская пехота, наши "киборги" по всей стране. Несколько вражеских пилотов взяли в плен – это важные свидетели на предстоящем военном трибунале. Пока кто-то боится закрывать небо над Украиной – наша армия делает свое дело и уничтожает врага. Наиболее боеспособные части врага получили по зубам: в Киеве и Харькове враг был остановлен. В Николаеве – отброшен. Одесса – наш стратегический резерв. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже. Кремль окончательно отверг попытки скрывать свои намерения: они пришли уничтожать нашу страну, уничтожать наш народ. У них ничего не получится", – написал он.

Резников заявил, что оккупанты ведут войну с женщинами и детьми.

"Они не победили воинов, защищающих Харьков, – они начали воевать с Харьковским университетом. Русские – обычные террористы. А террористы будут уничтожены. Враг оказывает сопротивление, но мы делаем все возможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры, вывести наших людей из-под обстрелов, обеспечить подвоз гуманитарной помощи. Мы никого не бросим и очень скоро вернемся. Сегодня Украина продолжает стоять на защите свободы всего мира: украинские дети и женщины спасают ваших детей и женщин ценой своей жизни, пока вы не решаетесь закрывать небо. Наши мужчины спасают ваших ценой своей жизни. Пока вы боитесь закрывать небо. Мы давно перестали бояться искусственно созданного образа "великой России". И весь мир должен перестать! Мы боремся изо всех сил. Победа близко! Победа, как и правда, за нами!" – подчеркнул министр.