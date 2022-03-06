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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Восемь лет за деньги передавал информацию ФСБ РФ. Помощнику нардепа от "Слуги народа" сообщили о подозрении в госизмене

Офис генпрокурора сообщил, что подозреваемый задержан
Офис генпрокурора сообщил, что подозреваемый задержан
Фото: radiosvoboda.org

Украинские правоохранители сообщили о подозрении помощнику-консультанту народного депутата Украины в государственной измене. Об этом сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора 5 марта.

"По данным следствия, подозреваемый с октября 2014-го по февраль 2022 года за деньги собирал и передавал сотрудникам ФСБ РФ информацию по обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Он лично составлял по установленному куратором спецслужб образцу аналитические отчеты по экономическому, государственному и общественному положению в Украине, взаимоотношениям между политическими силами, представленными в Верховной Раде Украины. Кроме того, составленные им материалы касались предоставления Украине экономической и оборонной помощи западными партнерами с использованием аналитических отчетов Министерства обороны Украины, которые предоставлялись по запросам народных депутатов Украины", – говорится в сообщении.

За все время преступной деятельности подозреваемый получил от ФСБ РФ около $80 тыс., сообщили в ведомстве.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена). Он задержан и взят под стражу на 30 суток.

В сообщении Офиса генпрокурора имя подозреваемого не разглашается. Но по данным источников "Украинской правды", речь идет о помощнике на общественных началах нардепа от "Слуги народа" Юрия Здебского.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, ФСБ, госизмена, война России против Украины, подозрение
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