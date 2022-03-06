Восемь лет за деньги передавал информацию ФСБ РФ. Помощнику нардепа от "Слуги народа" сообщили о подозрении в госизмене

"По данным следствия, подозреваемый с октября 2014-го по февраль 2022 года за деньги собирал и передавал сотрудникам ФСБ РФ информацию по обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. Он лично составлял по установленному куратором спецслужб образцу аналитические отчеты по экономическому, государственному и общественному положению в Украине, взаимоотношениям между политическими силами, представленными в Верховной Раде Украины. Кроме того, составленные им материалы касались предоставления Украине экономической и оборонной помощи западными партнерами с использованием аналитических отчетов Министерства обороны Украины, которые предоставлялись по запросам народных депутатов Украины", – говорится в сообщении.

За все время преступной деятельности подозреваемый получил от ФСБ РФ около $80 тыс., сообщили в ведомстве.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (госизмена). Он задержан и взят под стражу на 30 суток.

В сообщении Офиса генпрокурора имя подозреваемого не разглашается. Но по данным источников "Украинской правды", речь идет о помощнике на общественных началах нардепа от "Слуги народа" Юрия Здебского.