Под Николаевом разбита группа оккупантов РФ, большинство из которых – бывшие украинские военные, перешедшие на сторону России в Крыму

"Карма в действии. Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие украинские военные, которые в 2014 году изменили нашему государству и перешли на сторону РФ в Крыму. С тех пор СБУ поименно определила каждого предателя и ждала случая наказать их, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории. Теперь Путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности – сам отправил предателей на верную смерть в Украину", – сообщили в пресс-центре.

СБУ также получила документы российских военных.

"У нас есть таблица позывных, номера мобильных телефонов, флеш-носители, SIM-карты и личные документы русских захватчиков. Список тех, кого ждет правосудие СБУ, пополнился. Прилагаем все усилия, чтобы все они были наказаны!" – говорится в сообщении.