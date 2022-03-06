"Укрзалізниця" изготовила из рельсов почти 4 тысячи противотанковых ежей

Ежей производят на 97 участках "Укрзалізниці" и на семи заводах Украины Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Мы продолжаем производить железных ежиков и раздавать их в хорошие руки", – говорится в сообщении "Укрзалізниці" .

"Не для такого дела мы покупали эти рельсы. Но ведь не мы начали эту войну. Победим – отстроим!" – убеждены в ведомстве.

Ежей производят на 97 участках "Укрзалізниці" и на семи заводах Украины.

"Разбирайте скорее ежиков. Они очень не любят русские танки! Это наш вклад в оборону нашей страны", – отмечают в "Укрзалізниці".

Всю необходимую информацию о наличии и доставке противотанковых ежей можно узнать по телефону координатора +38 068 380 83 57 (Павел Анатольевич).





