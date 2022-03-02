Во Львовской области пассажиры поезда задержали диверсанта, который пытался агитировать за "русский мир" и против "бандеровцев"

"Его разоблачили из-за опрометчивой попытки начать агитацию за "русский мир" и против "бандеровцев". Не сориентировавшись, пассажир делал это во Львовской области. Все пассажиры УЗ знают, насколько внимательны к проблемам людей проводники. Если в купе кто-то открывает испорченную консерву, проводник обязательно поможет ее обезвредить и выбросить. С диверсионной консервой произошло то же, ведь у наших проводников железные нервы", – говорится в сообщении.
Задержанного обезвредили и передали правоохранителям в Дубно Ровенской области.
"Укрзалізниця" с начала военного положения придерживается приоритета безопасности пассажиров. Информационной безопасности это тоже касается. Пожалуйста, если в поездах вы видите подозрительное поведение людей – обращайтесь к проводникам поезда. У них железные нервы. Они знают, что делать и с консервами, и с диверсантами", – отметили в компании.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.