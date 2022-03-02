Во Львовской области пассажиры поезда задержали диверсанта, который пытался агитировать за "русский мир" и против "бандеровцев"

"Его разоблачили из-за опрометчивой попытки начать агитацию за "русский мир" и против "бандеровцев". Не сориентировавшись, пассажир делал это во Львовской области. Все пассажиры УЗ знают, насколько внимательны к проблемам людей проводники. Если в купе кто-то открывает испорченную консерву, проводник обязательно поможет ее обезвредить и выбросить. С диверсионной консервой произошло то же, ведь у наших проводников железные нервы", – говорится в сообщении.

Задержанного обезвредили и передали правоохранителям в Дубно Ровенской области.

"Укрзалізниця" с начала военного положения придерживается приоритета безопасности пассажиров. Информационной безопасности это тоже касается. Пожалуйста, если в поездах вы видите подозрительное поведение людей – обращайтесь к проводникам поезда. У них железные нервы. Они знают, что делать и с консервами, и с диверсантами", – отметили в компании.