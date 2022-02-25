Диверсант, задержанный накануне под Гостомелем, оказался священником УПЦ МП – Bellingcat

"Человек, арестованный в аэропорту Гостомель по обвинению в российском шпионаже после того, как его поймали с конфиденциальной информацией, на самом деле является украинским священником по имени Михаил Павлушенко. На его странице в Facebook представлен пророссийский контент", – говорится в сообщении.

Исследователи использовали Findclone – российский сайт распознавания лиц, созданный на основе скопированных данных соцсети "ВКонтакте", и Pimeyes – сайт, который занимается распознаванием лиц.

"Оба сайта указывали на одного и того же священника при исследовании лица пойманного мужчины", – сообщили в Bellingcat.