Диверсант, задержанный накануне под Гостомелем, оказался священником УПЦ МП – Bellingcat

"Человек, арестованный в аэропорту Гостомель по обвинению в российском шпионаже после того, как его поймали с конфиденциальной информацией, на самом деле является украинским священником по имени Михаил Павлушенко. На его странице в Facebook представлен пророссийский контент", – говорится в сообщении.
Исследователи использовали Findclone – российский сайт распознавания лиц, созданный на основе скопированных данных соцсети "ВКонтакте", и Pimeyes – сайт, который занимается распознаванием лиц.
"Оба сайта указывали на одного и того же священника при исследовании лица пойманного мужчины", – сообщили в Bellingcat.
The man arrested at the Hostomel airport being accused of a Russian spy after being caught with sensitive information is in fact a Ukrainian priest named Mikhail Pavlushenko (https://t.co/O9NiC08TmT). His Facebook page shows a range of pro-Russian contenthttps://t.co/U2dlwzg1ID pic.twitter.com/TNfvTo3gAk— Bellingcat (@bellingcat) February 24, 2022
Мужчину задержали 24 февраля. У него обнаружили "записи и специальные приборы". Он заявлял силовикам, что его завут Михаил Павлушенко и он является "виродком із Житомирської області". Однако советник главы МВД Антон Геращенко называл его российским диверсантом.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов. Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяла реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие. Вечером того же дня глава государства объявил всеобщую мобилизацию.
В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских (Зеленский сообщал о 137 погибших военных). Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Власти Украины сообщали о 350–400 погибших российских военных, также известно о захваченных в плен оккупантах.
С раннего утра 25 февраля оккупационные силы продолжают наступление и обстрелы городов, в частности Киева.