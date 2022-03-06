Зеленский: Украине нужны самолеты

"У мира есть сила, чтобы закрыть наше небо от российских ракет, российских боевых самолетов и вертолетов. Если кто-то все еще сомневается, то Украине нужны самолеты. На самом деле это просто, когда есть воля. Чтобы сделать небо безопаснее – небо Украины, небо Европы", – заявил он.

Контекст:

27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС предоставит Украине летальное оружие и истребители на сумму €450 млн и нелетальную помощь (топливо, защитное оборудование) стоимостью €50. По словам Борреля, Кулеба просил об истребителях, которыми уже умеют управлять украинские военнослужащие. 28 февраля в командовании Сухопутных войск ВСУ сообщали, что западные партнеры передадут Украине 56 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25.

Однако позже эти страны опровергли передачу боевых самолетов Украине, написало агентство Politico.

Украинские власти призывают западных союзников закрыть небо над Украиной, чтобы уменьшить количество обстрелов со стороны России. Но в США заявили, что это "не лучшая идея".

"Это, в сущности, означало бы, что американские военные будут сбивать самолеты, российские самолеты. Это, безусловно, эскалация... Этого не хочет делать президент. Это все причины, почему это не самая лучшая идея", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью MSNBC 28 февраля.

Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что американские военнослужащие не участвовали и не будут участвовать в конфликте с российскими войсками в Украине. Он отметил, что союзники направят дополнительные войска в восточные страны блока – Польшу, Румынию, Латвию, Литву и Эстонию.

Петиция с требованием к НАТО закрыть небо над Украиной, которая размещена на сайте openPetition, уже набрала 1 млн подписей. Ее авторы пообещали отправить петицию государствам – членам НАТО.

Если Запад не в состоянии назвать срок, когда он может закрыть небо Украины от вражеских самолетов и артиллерии, он мог бы предоставить самолеты, чтобы украинцы могли на своей земле отвечать агрессору, но пока не делается даже этого, заявил президент Украины Владимир Зеленский 3 марта.