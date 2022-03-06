США работают с Польшей над возможностью предоставления Украине военных самолетов – Белый дом

Спикер заявил, что отправка истребителей в Украину является суверенным решением, которое может принять любая страна, и отметил, что необходимо проработать множество логистических вопросов, в том числе то, как самолеты могут быть переброшены из Польши в Украину.

По данным канала, два законодателя, участвовавших в звонке по видеосвязи с украинским президентом Владимиром Зеленским в субботу, 5 марта, заявили, что по словам Зеленского, Польша дала понять, что готова отправить истребители МиГ, но "они только ждут, когда вы [США] разрешите это".