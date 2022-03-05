Украинская армия уничтожила российской техники на $3 млрд – Forbes

На тот момент было известно о 33 сбитых самолетах, 37 вертолетах, 251 танке и 939 боевых бронированных машинах.

Разрушенные танки стоили России $1 млрд, а боевые бронированные машины – $0,6 млрд, самолеты и вертолеты вместе – $1,1 млрд. Издание отмечает, что подсчеты примерные, учитывались цены на технику, которые есть в открытых источниках. В частности, стоимость одного танка – около $4 млн (по такой цене РФ продавала их Алжиру в 2006 году).

По информации Генштаба ВСУ на утро 5 марта, потери российских военных составили более 10 тыс. человек личного состава, сотни единиц вражеской техники уничтожены, в том числе порядка 40 вертолетов и 39 самолетов.

Сегодня в течение дня украинские войска сбили несколько вражеских летательных аппаратов, известно как минимум о штурмовике в Черниговской области (пилот, как сообщили в СБУ, "за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с Башаром Асадом"), четырех вертолетах и штурмовике в Николаевской области, а также о двух истребителях в Одесской области.