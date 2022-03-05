Над Одесской областью сбили два российских истребителя – глава ОВА

По его словам, это произошло около 15.00.

"Многие одесситы слышали сегодня взрыв, это и был один из истребителей, который упал в море недалеко от Одессы, другой упал на севере области. В настоящее время пилотов захватили и везут на допрос. Минус два самолета – это десятки сохраненных жизней", – написал он.

По информации Генштаба ВСУ на утро 5 марта, потери российских военных составили более 10 тыс. человек личного состава, сотни единиц вражеской техники уничтожены, в том числе порядка 40 вертолетов и 39 самолетов. Сегодня украинские войска сбили несколько вражеских летательных аппаратов, известно как минимум о штурмовике в Черниговской области (пилот, как сообщили в СБУ, "за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с Башаром Асадом") и четырех вертолетах в Николаевской.