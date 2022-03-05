Украинские военнослужащие сбили в Николаевской области четыре российских вертолета – Неижпапа

"Только что в Николаевской области наши морские пехотинцы вместе с собратьями из ОК "Юг" сбили четыре вертолета противника, при этом один из морпехов сбил сразу три единицы. Настоящий пример профессионализма, мужества и героизма! И это еще один уверенный шаг к победе!" – сказал Неижпапа.

По информации Генштаба ВСУ на утро 5 марта, потери российских военных составили более 10 тыс. человек личного состава, сотни единиц вражеской техники уничтожены, в том числе порядка 40 вертолетов.