За сутки Россия потеряла три самолета Су-25 и три вертолета – Воздушные силы ВСУ

За минувшие сутки россияне потеряли три штурмовика Су-25 и три вертолета.

"Сегодня российские оккупанты потеряли три "грача" – так называют штурмовики Су-25. Два из них – на Черниговщине, один – под Волновахой! Кроме того, в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

По данным ВС ВСУ, до начала вторжения авиационная группировка российской армии вблизи украинских границ насчитывала более семисот единиц авиационной техники: 450 самолетов и 250 вертолетов.