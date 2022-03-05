За сутки Россия потеряла три самолета Су-25 и три вертолета – Воздушные силы ВСУ

За минувшие сутки россияне потеряли три штурмовика Су-25 и три вертолета.
"Сегодня российские оккупанты потеряли три "грача" – так называют штурмовики Су-25. Два из них – на Черниговщине, один – под Волновахой! Кроме того, в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.
По данным ВС ВСУ, до начала вторжения авиационная группировка российской армии вблизи украинских границ насчитывала более семисот единиц авиационной техники: 450 самолетов и 250 вертолетов.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали более 350 мирных жителей (более свежих данных власти не публиковали), ранения получили более 2 тыс. человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Зеленский заявил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару, а экономика оказалась на грани дефолта.