Украинские военные уничтожили два российских истребителя в Киевской области

"Ночью 1 марта в Киевской области завязалось ожесточенное воздушное сражение между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных сил ВС Украины и парой российских Су-35С. В результате воздушного боя оба самолета рашистов были уничтожены!" – говорится в сообщении.

Вместе с ракетами класса "воздух-воздух" из МиГ-29 по оккупантам отработали и управляемые зенитные ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр".

"К сожалению, в результате этого боя Воздушные силы потеряли один МиГ-29. Пилота ищут. Да, сегодня враг превосходит количеством и качеством авиатехники и вооружения, но Воздушные силы делают все возможное, чтобы очистить украинское небо от враждебного присутствия", – подчеркнули в Воздушных силах.