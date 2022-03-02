Арестович: На седьмой день войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении

"Зона ООС. Там приятные новости. Большая часть удерживает свои позиции, а одна из бригад даже продвинулась на окраины Горловки. Сейчас там закрепляется, возможно, будет развивать наступление. Впервые, на седьмой день войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении. И я думаю, это не последнее наступление и не последнее контрнаступление", – сказал Арестович.
Он надеется, что скоро наступит время, когда "мы будем освобождать наши земли, а не только защищать их".
Депутат Киевсовета Александр Погребиский писал в Facebook вчера, что в Горловку вошла 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. В базу этой бригады в Житомире этой ночью целились оккупанты, от авиаудара пострадали жилые дома.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.