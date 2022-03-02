Арестович: На седьмой день войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении

Арестович: Я думаю, это не последнее наступление и не последнее контрнаступление Фото: president.gov.ua

"Зона ООС. Там приятные новости. Большая часть удерживает свои позиции, а одна из бригад даже продвинулась на окраины Горловки. Сейчас там закрепляется, возможно, будет развивать наступление. Впервые, на седьмой день войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении. И я думаю, это не последнее наступление и не последнее контрнаступление", – сказал Арестович.

Он надеется, что скоро наступит время, когда "мы будем освобождать наши земли, а не только защищать их".

Депутат Киевсовета Александр Погребиский писал в Facebook вчера, что в Горловку вошла 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. В базу этой бригады в Житомире этой ночью целились оккупанты, от авиаудара пострадали жилые дома.