Шмыгаль: Наши военные дерутся, как львы, и крепко держат оборону

"Идет седьмой день национальной освободительной войны против русского оккупанта. Наши военные бьются, как львы, по всем направлениям и крепко держат оборону. Враг истощается, а на отдельных участках вынужден тактически отступать", – отметил он.
Шмыгаль подчеркнул, что десятки тысяч резервистов пополняют ряды украинской армии, в страну едет оружие из разных уголков мира.
"А главное – это то, что растерянность и страх, которые были у многих людей в первые два дня войны, сменились собранностью и отвагой. Все понимают, что мы ведем освободительную войну за свою землю и будущее. И мы не простим врагу его преступления. За ракетные залпы по украинским городам – Харькову, Киеву, Житомиру – обязательно будут наказаны в Гааге не только исполнители, но и авторы этого бесчеловечного замысла", – сказал премьер.
Он также добавил, что "железный занавес" все больше опускается над агрессором, а международные компании уходят из России, так как не хотят иметь отношение к "кровавым деньгам".
"Россия практически объявила дефолт. Для России закрыли небо большинство цивилизованных стран. В это же время Украина становится все сильнее. Европейский парламент принял заявку Украины на вступление в ЕС. Украина присоединяется к европейской сети ENTSO-E. По всему миру проходят митинги в поддержку нашей страны. Украина теперь – это центр мировой борьбы за свободу", – добавил Шмыгаль.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.