Шмыгаль: Наши военные дерутся, как львы, и крепко держат оборону

"Идет седьмой день национальной освободительной войны против русского оккупанта. Наши военные бьются, как львы, по всем направлениям и крепко держат оборону. Враг истощается, а на отдельных участках вынужден тактически отступать", – отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что десятки тысяч резервистов пополняют ряды украинской армии, в страну едет оружие из разных уголков мира.

"А главное – это то, что растерянность и страх, которые были у многих людей в первые два дня войны, сменились собранностью и отвагой. Все понимают, что мы ведем освободительную войну за свою землю и будущее. И мы не простим врагу его преступления. За ракетные залпы по украинским городам – Харькову, Киеву, Житомиру – обязательно будут наказаны в Гааге не только исполнители, но и авторы этого бесчеловечного замысла", – сказал премьер.

Он также добавил, что "железный занавес" все больше опускается над агрессором, а международные компании уходят из России, так как не хотят иметь отношение к "кровавым деньгам".

"Россия практически объявила дефолт. Для России закрыли небо большинство цивилизованных стран. В это же время Украина становится все сильнее. Европейский парламент принял заявку Украины на вступление в ЕС. Украина присоединяется к европейской сети ENTSO-E. По всему миру проходят митинги в поддержку нашей страны. Украина теперь – это центр мировой борьбы за свободу", – добавил Шмыгаль.