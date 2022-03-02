Зеленский рассказал лидерам Нидерландов и Британии о преступлениях РФ против Украины

Зеленский пообщался с лидерами Нидерландов и Британии Фото: EPA

"Продолжил диалог с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Сообщил об отпоре, который Украина дает агрессору. Довел до сведения факты систематических преступных действий РФ в отношении гражданского населения. Выразил благодарность за весомую оборонную помощь. Совместно противодействуем агрессии!" – написал в Twitter Зеленский.

Продовжив діалог з Прем'єр-міністром * Марком Рютте @MinPres. Повідомив про відсіч, яку * дає агресору. Довів до відома факти систематичних злочинних дій РФ щодо цивільного населення. Висловив подяку за вагому оборонну допомогу. Спільно протидіємо агресії! * — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

В разговоре с Джонсоном Зеленский также рассказал о ходе войны РФ с Украиной и последних преступлениях России против гражданского населения.

"Благодарны Великобритании за постоянную весомую помощь в противостоянии агрессии. Совместно с партнерами отстаиваем Украину!" – подчеркнул он.