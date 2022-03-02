Зеленский рассказал лидерам Нидерландов и Британии о преступлениях РФ против Украины

"Продолжил диалог с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Сообщил об отпоре, который Украина дает агрессору. Довел до сведения факты систематических преступных действий РФ в отношении гражданского населения. Выразил благодарность за весомую оборонную помощь. Совместно противодействуем агрессии!" – написал в Twitter Зеленский.
Продовжив діалог з Прем'єр-міністром * Марком Рютте @MinPres. Повідомив про відсіч, яку * дає агресору. Довів до відома факти систематичних злочинних дій РФ щодо цивільного населення. Висловив подяку за вагому оборонну допомогу. Спільно протидіємо агресії! *— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022
В разговоре с Джонсоном Зеленский также рассказал о ходе войны РФ с Украиной и последних преступлениях России против гражданского населения.
"Благодарны Великобритании за постоянную весомую помощь в противостоянии агрессии. Совместно с партнерами отстаиваем Украину!" – подчеркнул он.
Скоординували дії з Прем'єр-міністром * @BorisJohnson. Повідомив про перебіг оборони * та останні злочини РФ проти цивільного населення. Вдячні * за постійну вагому допомогу в протистоянні агресії. Спільно з партнерами боронимо * !— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.