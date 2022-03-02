Россия нашла три страны, через которые пытается создать альтернативные системы финансовых расчетов – Кулеба

Кулеба: В России уже ощущают влияние санкций, но этого мало Фото: ЕРА

"В России уже ощущают влияние санкций, но этого мало. Россия сейчас ищет обходные пути, и она нашла три страны, на которые давит и с которыми активно сотрудничает, пытаясь создать альтернативные бизнес-модели и альтернативные системы финансовых расчетов. Мы эти страны знаем. Как они пытаются заработать деньги на украинской крови, мы знаем. Мы, и не только мы, будем с ними работать, чтобы они в эту историю сильно не лезли", – подчеркнул министр.

Из-за вторжения в Украину страны Запада ввели против РФ ряд экономических санкций. В частности, ЕС отключил от международной платежной системы SWIFT семь российских банков.