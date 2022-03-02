"Ждать нельзя ни дня. Где бы вы ни были". Навальный призвал россиян выходить на акции протеста против войны России в Украине

Навальный: Давайте хотя бы не станем нацией испуганных молчунов. Трусов, которые делают вид, что не замечают агрессивной войны, развязанной нашим явно безумным царьком против Украины Фото: Алексей Навальный / Facebook

"Двадцатые годы ХХІ века, а мы смотрим новости о людях, горящих в танках и разбомбленных домах. Смотрим по телевизору самые настоящие угрозы начать ядерную войну", – написал оппозиционер.

Он отметил, что мировые страны все больше дистанцируются от России.

"Мы – Россия – хотим быть нацией мира. Увы, мало кто назовет нас такими сейчас. Но давайте хотя бы не станем нацией испуганных молчунов. Трусов, которые делают вид, что не замечают агрессивной войны, развязанной нашим явно безумным царьком против Украины", – отметил Навальный.

По его словам, повод для начала войны в Украине, выдуманный президентом России Владимиром Путиным, – это "псевдоисторический бред о событиях 100-летней давности".

Навальный призвал россиян не бояться Путина, а брать пример с "6835 человек, которые были задержаны, потому что – без всякого призыва – вышли на улицы с плакатами "нет войне".

"Ждать нельзя ни дня. Где бы вы ни были. В России, Беларуси или на другой стороне планеты. Выходите на главную площадь вашего города каждый будний день в 19.00 и в 14.00 в выходные и праздники. Если можете делать шествие – делайте в выходные. Да, в первый день может выйти мало народа. А во второй – еще меньше. Но мы должны, стиснув зубы и поборов страх, выходить и требовать прекращения войны. Каждого арестованного должны сменить двое пришедших", – подчеркнул политик.

Он добавил, что если для прекращения войны нужно "забить собой тюрьмы и автозаки", то следует это сделать.

"Все имеет цену, и сейчас, весной 2022 года, эту цену должны платить мы. Больше некому. Давайте не "быть против войны". Давайте бороться против войны", – сказал Навальный.