"На задании". Свитолина обыграла россиянку на турнире в Мексике. Теннисисткам из РФ запретили выступать под своим флагом

Свитолина пообещала выигранные на турнирах призовые перечислить на нужды украинской армии Фото: ЕРА

Помимо этого, Международная теннисная федерация (ITF) временно приостановила членство России и Беларуси после вторжения в Украину.

Украинская теннисистка Элина Свитолина пообещала выигранные на турнирах призовые перечислить на нужды украинской армии.

Накануне первая ракетка Украины на турнире в мексиканском Монтеррее уверенно обыграла россиянку Анастасию Потапову – 6:2, 6:1.

После победы над спортсменкой из страны-агрессора Свитолина опубликовала в Facebook фотографию с подписью "На задании".

В 1/8 финала украинка встретится с представительницей Болгарии Викторией Томовой.

28 февраля Свитолина сообщила, что украинские теннисисты требуют, чтобы представители РФ и Беларуси, чьи страны начали полномасштабное вторжение в Украину, выступали на соревнованиях как нейтральные атлеты.