Поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО достигла исторических максимумов. ВСУ поддерживают 98% украинцев – опрос

"Поддержка вступления Украины в Европейский союз и НАТО самая высокая за всю историю опросов: 86% поддерживают присоединение Украины к ЕС, 76% – вступление в НАТО. По сравнению с довоенным периодом уровень поддержки вступления в ЕС и НАТО вырос более чем на 20 процентных пунктов", – сообщается в релизе.

Кроме того, 98% респондентов заявили о поддержке действий Вооруженных сил Украины, 93% – деятельность президента Украины, 84% – местных руководителей.