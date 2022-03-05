"Когда мы были уже готовы, начался обстрел армией РФ по коридору". Мэр Мариуполя рассказал об отложенной эвакуации

В Мариуполе эвакуацию остановили, из Волновахи успели вывезти 400 человек Фото: mariupolrada / Telegram

Он напомнил, что сегодня центральные власти Украины получили подтверждение от минобороны РФ, что проход из Мариуполя безопасен.

"Мы получили гарантию тишины и определили три локации. Начали информировать жителей и собирать вас, мариупольцы, в этих локациях, чтобы безопасно можно было эвакуироваться. При поддержке Красного Креста мы должны были направляться в сторону Запорожья. Но, к сожалению, когда мы были уже готовы, начался обстрел регулярной армией Российской Федерации по коридору, по которому мы должны были ехать", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что сейчас нет режима тишины и движение из Мариуполя в Запорожье небезопасно. Переговоры продолжаются, в городе ждут объявления режима тишины, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию жителей.

В Волновахе – аналогичная ситуация, но, несмотря на обстрелы, 400 человек оттуда и из окрестных сел удалось эвакуировать, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириченко.

"Это те люди, кто смог накануне самостоятельно добраться до населенного пункта, возле которого остановилась колонна эвакуационного транспорта", – пояснил он.

Глава ОГА отметил, что сегодня власти собирались эвакуировать значительно больше людей, но движение колонны пришлось прекратить, поскольку россияне снова начали беспощадный обстрел Волновахи.