"Когда мы были уже готовы, начался обстрел армией РФ по коридору". Мэр Мариуполя рассказал об отложенной эвакуации

Он напомнил, что сегодня центральные власти Украины получили подтверждение от минобороны РФ, что проход из Мариуполя безопасен.
"Мы получили гарантию тишины и определили три локации. Начали информировать жителей и собирать вас, мариупольцы, в этих локациях, чтобы безопасно можно было эвакуироваться. При поддержке Красного Креста мы должны были направляться в сторону Запорожья. Но, к сожалению, когда мы были уже готовы, начался обстрел регулярной армией Российской Федерации по коридору, по которому мы должны были ехать", – сказал мэр.
Он подчеркнул, что сейчас нет режима тишины и движение из Мариуполя в Запорожье небезопасно. Переговоры продолжаются, в городе ждут объявления режима тишины, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию жителей.
В Волновахе – аналогичная ситуация, но, несмотря на обстрелы, 400 человек оттуда и из окрестных сел удалось эвакуировать, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириченко.
"Это те люди, кто смог накануне самостоятельно добраться до населенного пункта, возле которого остановилась колонна эвакуационного транспорта", – пояснил он.
Глава ОГА отметил, что сегодня власти собирались эвакуировать значительно больше людей, но движение колонны пришлось прекратить, поскольку россияне снова начали беспощадный обстрел Волновахи.
Мариуполь уже десятый день отражает наступление российских войск. Город регулярно обстреливают, гибнут мирные жители.
1 марта вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что ситуация в ряде городов Донецкой и Луганской областей, где продолжается война, является гуманитарной катастрофой.
5 марта Россия и Украина при посредничестве Красного Креста договорились о гуманитарных коридорах в Волновахе и Мариуполе Донецкой области. Эвакуация людей планировалась по двум маршрутам, оба – в Запорожье.
Однако, по словам Верещук, оккупанты использовали режим прекращения огня для продвижения вперед, а вскоре нарушили договоренности и начали обстрел из тяжелого вооружения. Местные власти остановили эвакуацию.