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Американский провайдер отключает российских операторов от своих сетей. Россию ждет ухудшение качества доступа к иностранным интернет-сервисам

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В связи с уходом Cogent Россию ждет ухудшение доступа к зарубежным интернет-сервисам
В связи с уходом Cogent Россию ждет ухудшение доступа к зарубежным интернет-сервисам
Фото: depositphotos.com

Американская компания Cogent Communications отказывается предоставлять интернет-услуги для российских клиентов. Об этом заявил 4 марта генеральный директор Cogent Дэвид Шеффер, отмечает Reuters.

Шеффер сказал, что Cogent пошла на этот шаг, по крайней мере, частично, потому что компания не хотела, чтобы ее использовали для "исходящих кибератак или дезинформации".

Согласно письму компании, которое есть в распоряжении "Коммерсанта", сервері российских провайдеров компания оставит в стойках на 30 дней, чтобы они могли их забрать. После окончания этого срока оборудование будет отключено и отправлено на хранение. Доступа к серверам после прекращения обслуживания не будет.

С Cogent, по данным "Коммерсанта", работает "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и VK. Решение компании может привести к снижению связанности российского сегмента интернета с глобальной сетью и сказаться на качестве доступа россиян к зарубежным интернет-сервисам уже в ближайшее время, говорят источники издания.

Cogent – один из крупнейших провайдеров в мире, основан в 1999 году, штаб-квартира в Вашингтоне. Он относится к категории провайдеров связи верхнего уровня Tier-1, которые соединены со всей сетью интернет исключительно через соединения, за которые они никому не платят. Cogent оказывает услуги доступа в интернет и транспортировки данных по оптоволоконной сети только для передачи данных IP, а также размещения в центрах обработки данных.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT.

Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, интернет, война России против Украины, провайдер, дезинформация
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