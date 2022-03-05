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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Очакове сбили Су-25, который вылетел с захваченного в 2014 году аэродрома в Крыму

Су-25 сбил один из военных моряков, отметили в ВМС ВСУ
Су-25 сбил один из военных моряков, отметили в ВМС ВСУ
Фото: ВМС ЗС України / Facebook

Украинские военные 5 марта сбили российский самолет Су-25 в Очакове (Николаевская область). Об этом сообщается в Facebook Военно-морских сил ВСУ.

"Российская Федерация уже не первый день пытается уничтожить город Очаков, в том числе совершая постоянные авиационные налеты, устрашая мирное население. Но Украина мужественно обороняется, – говорится в сообщении. – Так, сегодня, 5 марта, во время очередного налета авиации один из наших военных моряков сбил самолет Российской Федерации, а именно Су-25. Пилоты взяты в плен".

Отмечается, что сбитый российский самолет вылетел в свой "последний" полет с захваченного в 2014 году аэродрома в Саках (Новофедоровка) в оккупированном РФ Крыму.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/327930636041192

Видео догоравшего Су-25 опубликовал в Telegram глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

На другом видео, которое он обнародовал, украинские военные допрашивают российского пилота – командира авиационного звена.

5 марта морские пехотинцы и военнослужащие оперативного командования "Юг" в Николаевской области сбили четыре вертолета российских оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ на утро 5 марта, за время полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 40 самолетов и столько же вертолетов.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.

Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.

Теги: Россия, Украина, самолет, авиация, Саки, аэродром, агрессия, оборона, плен, Николаевская область, вторжение, ВСУ, пилот, войска, Очаков, потери России, Виталий Ким
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