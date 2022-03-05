В Очакове сбили Су-25, который вылетел с захваченного в 2014 году аэродрома в Крыму

Су-25 сбил один из военных моряков, отметили в ВМС ВСУ Фото: ВМС ЗС України / Facebook

"Российская Федерация уже не первый день пытается уничтожить город Очаков, в том числе совершая постоянные авиационные налеты, устрашая мирное население. Но Украина мужественно обороняется, – говорится в сообщении. – Так, сегодня, 5 марта, во время очередного налета авиации один из наших военных моряков сбил самолет Российской Федерации, а именно Су-25. Пилоты взяты в плен".

Отмечается, что сбитый российский самолет вылетел в свой "последний" полет с захваченного в 2014 году аэродрома в Саках (Новофедоровка) в оккупированном РФ Крыму.

Видео догоравшего Су-25 опубликовал в Telegram глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

На другом видео, которое он обнародовал, украинские военные допрашивают российского пилота – командира авиационного звена.

5 марта морские пехотинцы и военнослужащие оперативного командования "Юг" в Николаевской области сбили четыре вертолета российских оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ на утро 5 марта, за время полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 40 самолетов и столько же вертолетов.