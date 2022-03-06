За субботу было сбито девять единиц авиатехники оккупантов – командование Воздушных сил ВСУ

Так, за день российские оккупанты потеряли:

три российских вертолета самостоятельно сбил морской пехотинец ВМС ВСУ;

один штурмовик Су-25 и один вертолет сбили военные оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ;

два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военные оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ;

два самолета Су-30СМ сбили военнослужащие воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВСУ.

Также противовоздушная оборона сбила беспилотник "Орлан-10" и несколько крылатых ракет, летевших в мирные украинские города.

"По состоянию на 23.00 5 марта потери авиационной техники российских оккупационных войск составляют: 44 самолета и 44 вертолета – идут нога в ногу. Вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им предоставлена медицинская помощь, и они уже дают показания о преступлениях путинского режима перед человечностью", – говорится в сообщении.

В командовании отметили также работу ударной авиации Воздушных Сил – бомбардировщиков Су-24М и штурмовиков Су-25, совершивших несколько авианалетов на вражеские колонны и нанесших мощные ракетно-бомбовые удары.