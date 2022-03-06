Зеленский – россиянам: Если промолчите сейчас, за вас потом будет говорить только ваша бедность, а отвечать ей будут только репрессии

"Украинцы! Мы уже выбрали наше будущее, но еще боремся за наше сегодня. Воюем за то, где пройдет граница – между жизнью и рабством. И это не только наш выбор. Граждане РФ делают точно такой же выбор прямо сейчас. В эти дни, в эти часы – между жизнью и рабством – сегодня, завтра, в ближайшую неделю. Это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом, материальными потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность", – заявил он.

Президент призвал распространять информацию среди россиян через соцсети.

"Мы – украинцы, мы хотим мира. Граждане России, для вас это борьба не только за мир в Украине. Это борьба и за вашу страну. Это борьба за то лучшее, что в ней было – за свободу, которую вы видели, за достаток, который вы чувствовали. Если вы промолчите сейчас, за вас потом будет говорить потом только ваша бедность, а отвечать ей будут только репрессии. Не молчите", – сказал глава государства.