Медикаменты от Фонда Рината Ахметова прибыли в Краматорск

Первые 100 тыс. единиц медикаментов уже были направлены в больницы Киевской области Фото: akhmetovfoundation.org

Это 20 тыс. единиц с антисептиками, антибиотиками, средствами для обработки ран и другими медицинскими средствами. Их из Днепра доставил Фонд Рината Ахметова. Список нужного определили совместно с Министерством здравоохранения Украины.

Это уже вторая партия лекарств, которую предоставляет Фонд Рината Ахметова в рамках помощи для Минздрава. Первые 100 тыс. единиц медикаментов уже были направлены в больницы Киевской области, в городах и поселках которой сейчас сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, отметили в Фонде.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.