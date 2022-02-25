Ляшко: В Украине достаточно запасов медикаментов для аптек и больниц

"Работаем в министерстве над бесперебойным обеспечением лекарственными средствами украинцев. На складах достаточно запасов медицинских препаратов для бесперебойной работы аптек и поставок препаратов в больницы. Постоянно на связи с регионами и дистрибьюторами, вместе отрабатываем логистику в районах с активными военными действиями. В местах, где идут активные боевые действия и проходят обстрелы, некоторые аптечные заведения не открылись. Сейчас это связано с безопасностью и доездом работников аптек", – заявил он.
Ляшко отметил, что аптеки, размещенные на территории учреждений здравоохранения, работают и отпускают лекарственные средства.
"Также прошу, отслеживайте информацию на официальных ресурсах территориальных органов Госликслужбы, которые по поручению Министерства отработали вопросы работы аптек с их владельцами и постоянно обновляют адреса открытых аптек. Делитесь этой информацией со знакомыми, помогайте друг другу. Мы делаем все возможное в условиях войны для того, чтобы украинцы были обеспечены необходимыми лекарствами и имели доступ к медикаментам. Проблем и перерывов в их лечении не должно возникать. Основные отечественные фармацевтические заводы продолжают работать в обычном режиме", – заявил министр.
Ляшко добавил, что программа "Доступные лекарства" работает без изменений.
"Рецепты гасятся (даже бумажные). Используйте только проверенную информацию на официальных каналах коммуникации. Победа будет за нами!" – написал он.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах.
О введении санкций против России заявили, в частности, США и Великобритания.