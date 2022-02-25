ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ляшко: В Украине достаточно запасов медикаментов для аптек и больниц

Ляшко отметил, что программа "Доступные лекарства" работает без изменений
Ляшко отметил, что программа "Доступные лекарства" работает без изменений
Фото: EPA

В Украине достаточно запасов медицинских препаратов для бесперебойной работы аптек и поставок в больницы. Об этом сообщил в Facebook 25 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Работаем в министерстве над бесперебойным обеспечением лекарственными средствами украинцев. На складах достаточно запасов медицинских препаратов для бесперебойной работы аптек и поставок препаратов в больницы. Постоянно на связи с регионами и дистрибьюторами, вместе отрабатываем логистику в районах с активными военными действиями. В местах, где идут активные боевые действия и проходят обстрелы, некоторые аптечные заведения не открылись. Сейчас это связано с безопасностью и доездом работников аптек", – заявил он.

Ляшко отметил, что аптеки, размещенные на территории учреждений здравоохранения, работают и отпускают лекарственные средства.

"Также прошу, отслеживайте информацию на официальных ресурсах территориальных органов Госликслужбы, которые по поручению Министерства отработали вопросы работы аптек с их владельцами и постоянно обновляют адреса открытых аптек. Делитесь этой информацией со знакомыми, помогайте друг другу. Мы делаем все возможное в условиях войны для того, чтобы украинцы были обеспечены необходимыми лекарствами и имели доступ к медикаментам. Проблем и перерывов в их лечении не должно возникать. Основные отечественные фармацевтические заводы продолжают работать в обычном режиме", – заявил министр.

Ляшко добавил, что программа "Доступные лекарства" работает без изменений.

"Рецепты гасятся (даже бумажные). Используйте только проверенную информацию на официальных каналах коммуникации. Победа будет за нами!" – написал он.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2568420443290064

Контекст:

Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины". 

После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов

Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на вечер 24 февраля, по информации президента, погибли 137 украинских военнослужащих, ранены 316. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также есть информация о захваченных в плен оккупантах

О введении санкций против России заявили, в частности, США и Великобритания.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, война, лекарства, вторжение, Минздрав, Доступные лекарства, Виктор Ляшко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Страх и боль". Асмус высказалась о войне России против Украины
"Страх и боль". Асмус высказалась о войне России против Украины
Приянка Чопра, Мэй Маск, Шеннэн Доэрти и другие. Мировые знаменитости выступили против войны РФ с Украиной
Приянка Чопра, Мэй Маск, Шеннэн Доэрти и другие. Мировые знаменитости выступили против войны РФ с Украиной
"Миру мир!" Лидер "ДДТ" Шевчук лично подписал заявление против войны России с Украиной
"Миру – мир!" Лидер "ДДТ" Шевчук лично подписал заявление против войны России с Украиной
Макаревич: Почти у каждого россиянина в Украине есть либо друг, либо родственник. И сейчас мы в них стреляем. Прекратите сумасшествие немедленно!
Макаревич: Почти у каждого россиянина в Украине есть либо друг, либо родственник. И сейчас мы в них стреляем. Прекратите сумасшествие немедленно!
"Для меня сейчас это самое главное". Беременная Maruv, находящаяся в Киеве, сделала заявление
"Для меня сейчас это самое главное". Беременная Maruv, находящаяся в Киеве, сделала заявление
"Предчувствовала боль". Тина Кароль ушла в женский монастырь молиться за Украину
"Предчувствовала боль". Тина Кароль ушла в женский монастырь молиться за Украину
"Пожалуйста, остановите войну". Голливудская актриса Куриленко отреагировала на вторжение РФ в Украину
"Пожалуйста, остановите войну". Голливудская актриса Куриленко отреагировала на вторжение РФ в Украину
"Мы видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать дома в поисках безопасности". Джоли осудила нападение РФ на Украину
"Мы видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать дома в поисках безопасности". Джоли осудила нападение РФ на Украину
"Мы не хотели войны и не звали ее в свой дом". Дорофеева, находящаяся в Киеве, обратилась к своим фанам из РФ
"Мы не хотели войны и не звали ее в свой дом". Дорофеева, находящаяся в Киеве, обратилась к своим фанам из РФ
Ани Лорак впервые опубликовала пост после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину
Ани Лорак впервые опубликовала пост после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину
"Держись, моя Украина". Могилевская за фортепиано исполнила песню, которую посвятила украинцам. Видео
"Держись, моя Украина". Могилевская за фортепиано исполнила песню, которую посвятила украинцам. Видео
"Не могу вас развлекать, пока на Украину падают российские ракеты и гибнут люди". Oxxxymiron отменил концерты в Москве и Питере из-за войны
"Не могу вас развлекать, пока на Украину падают российские ракеты и гибнут люди". Oxxxymiron отменил концерты в Москве и Питере из-за войны
Шон Пенн прибыл в Киев. Режиссер-документалист снимет фильм о войне, которую РФ объявила Украине
Шон Пенн прибыл в Киев. Режиссер-документалист снимет фильм о войне, которую РФ объявила Украине
Наталья Кличко: Молюсь за свою семью и всех людей, проживающих ужасную реальность, созданную больным сознанием "братского" народа
Наталья Кличко: Молюсь за свою семью и всех людей, проживающих ужасную реальность, созданную больным сознанием "братского" народа
Блогер Птушкин: Украина является суверенным государством, которое никогда не нападало на Россию, а сегодня Россия объявила нам войну
Блогер Птушкин: Украина является суверенным государством, которое никогда не нападало на Россию, а сегодня Россия объявила нам войну
"Не молчите". Иван Дорн призвал российских коллег не участвовать в войне РФ против Украины
"Не молчите". Иван Дорн призвал российских коллег не участвовать в войне РФ против Украины
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР" (543244)
2
"Когда пушки стреляют, музы не молчат". Сумская, дочь которой проживает в РФ, отправляется на Донбасс (99687)
3
"Неудобно на такое смотреть". Тарзан показал тело в стрингах с нижнего ракурса (49599)
4
"С раннего утра на связи с родными и друзьями из Украины". Галкин высказался о войне РФ против Украины (48396)
5
Бардаш заявил, что Kalush Orchestra не могут представлять Украину на "Евровидении 2022", и обвинил фронтмена группы в нарушении правил (46346)
6
"Топчут наш флаг, по нашей земле топчутся", "К захвату новых земель готовитесь?" Пугачева показала, как ее детей в российской школе обучают военному делу (31093)
7
Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения (29964)
8
"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности (29322)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS