Ляшко: В Украине достаточно запасов медикаментов для аптек и больниц

"Работаем в министерстве над бесперебойным обеспечением лекарственными средствами украинцев. На складах достаточно запасов медицинских препаратов для бесперебойной работы аптек и поставок препаратов в больницы. Постоянно на связи с регионами и дистрибьюторами, вместе отрабатываем логистику в районах с активными военными действиями. В местах, где идут активные боевые действия и проходят обстрелы, некоторые аптечные заведения не открылись. Сейчас это связано с безопасностью и доездом работников аптек", – заявил он.

Ляшко отметил, что аптеки, размещенные на территории учреждений здравоохранения, работают и отпускают лекарственные средства.

"Также прошу, отслеживайте информацию на официальных ресурсах территориальных органов Госликслужбы, которые по поручению Министерства отработали вопросы работы аптек с их владельцами и постоянно обновляют адреса открытых аптек. Делитесь этой информацией со знакомыми, помогайте друг другу. Мы делаем все возможное в условиях войны для того, чтобы украинцы были обеспечены необходимыми лекарствами и имели доступ к медикаментам. Проблем и перерывов в их лечении не должно возникать. Основные отечественные фармацевтические заводы продолжают работать в обычном режиме", – заявил министр.

Ляшко добавил, что программа "Доступные лекарства" работает без изменений.

"Рецепты гасятся (даже бумажные). Используйте только проверенную информацию на официальных каналах коммуникации. Победа будет за нами!" – написал он.