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Ляшко: Карантинные ограничения в ближайшее время будут отменяться

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Ляшко анонсировал отмену некоторых ограничений
Ляшко анонсировал отмену некоторых ограничений
Фото: EPA

В Украине в ближайшее время могут отменить некоторые карантинные ограничения. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 23 февраля журналистам, пишет "Интерфакс-Украина".

"Карантинные ограничения в ближайшее время будут отменяться", – сказал глава Минздрава.

Какие именно ограничения могут быть отменены, министр не уточнил.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

20 января 2022 года Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. В ведомстве ситуацию связывали с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

14 февраля в Минздраве Украины заявили о признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерло.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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