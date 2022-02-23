Ляшко: Карантинные ограничения в ближайшее время будут отменяться

"Карантинные ограничения в ближайшее время будут отменяться", – сказал глава Минздрава.

Какие именно ограничения могут быть отменены, министр не уточнил.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

20 января 2022 года Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. В ведомстве ситуацию связывали с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

14 февраля в Минздраве Украины заявили о признаках стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерло.