За сутки в Украине привились от коронавируса почти 63 тыс. человек

Первую дозу получили 16 844 человека, 27 071 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее вводят людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 598 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 18 422 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 человек, из них две дозы получили 15 175 097 человек, дополнительную дозу – 27 458, бустерную дозу – 701 836. В общей сложности сделано 31 617 039 прививок.

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 22 февраля делали 914 мобильных бригад, также работали 3266 пунктов и 417 центров вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (48 019), Sinovac (9868), Moderna (4178) и AstraZeneca (870).