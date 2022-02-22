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С начала вакцинальной кампании в Украине от COVID-19 привито около 15,7 млн человек, более 56,7 тыс. – за последние сутки

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Всего в Украине привито от COVID-19 двумя дозами вакцины около 15,15 млн человек, отметили в Минздраве
Всего в Украине привито от COVID-19 двумя дозами вакцины около 15,15 млн человек, отметили в Минздраве
Фото: EPA

За сутки 21 февраля в Украине были вакцинированы против коронавирусной инфекции 56 726 человек. Об этом утром 22 февраля сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Первую дозу получили 15 443 человека, 26 027 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее вводят людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 350 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 14 906 человек.

"С начала вакцинальной кампании привито 15 695 806 человек, из них первую дозу получило 15 695 804 человека, две дозы получили 15 148 026 человек, дополнительную дозу получили 26 860 человек, бустерную дозу – 683 414 человек. В общей сложности сделано 31 554 104 прививки", – сообщили в Минздраве.

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 21 февраля делали 873 мобильные бригады, также работали 3124 пункта и 491 центр вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (43 723), Sinovac (8568), Moderna (3812) и AstraZeneca (623).

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/320420413445515

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря.

22 декабря Минздрав разрешил ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года Минздрав Украины разрешил бустерную дозу вакцины против коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, вакцинация, украинцы, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки, иммунитет, центр вакцинации
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