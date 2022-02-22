С начала вакцинальной кампании в Украине от COVID-19 привито около 15,7 млн человек, более 56,7 тыс. – за последние сутки

Всего в Украине привито от COVID-19 двумя дозами вакцины около 15,15 млн человек, отметили в Минздраве Фото: EPA

Первую дозу получили 15 443 человека, 26 027 – вторую дозу. Дополнительную дозу (ее вводят людям с ослабленным иммунитетом, которым недостаточно двух прививок) получили 350 человек, бустерную дозу (ее вводят, когда эффективность первых двух снижается из-за времени) – 14 906 человек.

"С начала вакцинальной кампании привито 15 695 806 человек, из них первую дозу получило 15 695 804 человека, две дозы получили 15 148 026 человек, дополнительную дозу получили 26 860 человек, бустерную дозу – 683 414 человек. В общей сложности сделано 31 554 104 прививки", – сообщили в Минздраве.

На сайте ведомства указано, что прививки украинцам 21 февраля делали 873 мобильные бригады, также работали 3124 пункта и 491 центр вакцинации. Для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (43 723), Sinovac (8568), Moderna (3812) и AstraZeneca (623).