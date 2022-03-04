Жители Донецкой области получат жизненно необходимые лекарства – Фонд Рината Ахметова

"Это уже вторая партия лекарств, которую предоставляет фонд в рамках заявленной помощи для Минздрава. Первые 100 тыс. единиц уже были направлены в больницы города Киева. Сейчас Донецкая область находится в зоне активных боевых действий. Ряд городов окружены и находятся в состоянии гуманитарной катастрофы, там уничтожена инфраструктура. Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM за семь дней войны направил в Украину более 300 млн грн", – сказано в сообщении.

В фонде подчеркнули, что в первую очередь речь идет о гуманитарной помощи – продуктах, лекарствах, предметах первой необходимости.