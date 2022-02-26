"Украина в беде, и каждый делает, что может". Ахметов передает 150 млн грн на медикаменты и помощь Киеву

"Украина в беде, и каждый из нас делает все, что может, чтобы помочь нашей стране. Я помогал, помогаю и буду помогать народу Украины. Сегодня я отдаю 150 млн грн, из которых 50 млн – на медикаменты и 100 млн грн – на помощь столице Украины городу Киеву и киевлянам", – сказал бизнесмен.

Список медикаментов Фонд Рината Ахметова определит в координации с Министерством здравоохранения. Как сказано в релизе, речь идет об аптечках, гемоконтейнерах и других лекарствах. На это пойдут ресурсы фонда, клуба "Шахтер" и других активов группы SCM.