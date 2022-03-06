Шахты ДТЭК обеспечили бесперебойное теплоснабжение города Первомайск

"ДТЭК бесперебойно снабжает углем котельные города, чтобы жители, больницы и все социальные объекты были с теплом", – сказала она.
Винницкая подчеркнула, что в том числе благодаря поддержке бизнеса объекты критической инфраструктуры Первомайска в условиях войны работают бесперебойно, а все жильцы обеспечены теплом.
Компания ДТЭК задействовала дополнительно девять энергоблоков своих ТЭС для компенсации мощности, утерянной из-за атаки оккупантов на Запорожскую АЭС. В ДТЭК подчеркнули, что все ТЭС компании обеспечены углем и готовы поддерживать стабильность энергосистемы и выполнять все указания диспетчера. Все шахты продолжают работать в штатном режиме для обеспечения топливом тепловой генерации. Площадка АЭС захвачена военными силами Российской Федерации.
Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.
Украина в условиях российского вторжения готовится к синхронизации с единой энергосистемой стран ЕС ENTSO-E.
"ДТЭК Энерго" договорилась об импорте дополнительных объемов угля из Польши для украинских ТЭС в период военных действий.
Энергетики вместе с саперами оперативно восстанавливают энергоснабжение в освобожденных от оккупантов населенных пунктах.