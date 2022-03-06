Шахты ДТЭК обеспечили бесперебойное теплоснабжение города Первомайск

"ДТЭК бесперебойно снабжает углем котельные города, чтобы жители, больницы и все социальные объекты были с теплом", – сказала она.

Винницкая подчеркнула, что в том числе благодаря поддержке бизнеса объекты критической инфраструктуры Первомайска в условиях войны работают бесперебойно, а все жильцы обеспечены теплом.