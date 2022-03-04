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Украина полностью готова к интеграции энергосистемы с Европой – гендиректор ДТЭК

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В группе ДТЭК заявили, что продолжают обеспечивать непрерывную работу энергетических объектов Украины
В группе ДТЭК заявили, что продолжают обеспечивать непрерывную работу энергетических объектов Украины
Фото: dtek.com

Украинская энергосистема сегодня полностью готова к синхронизации с единой энергосистемой стран ЕС ENTSO-E, и для завершения этого процесса необходима только политическая воля европейских партнеров. Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время брифинга с участием иностранных СМИ, пишет сайт ДТЭК.

"Синхронизация энергосистемы Украины с ENTSO-E является важнейшим шагом, который необходимо предпринять как можно скорее, чтобы избежать коллапса украинской энергосистемы. Группа ДТЭК ценит усилия и шаги навстречу Украине в нынешней ситуации. Украина полностью готова к соединению с ENTSO-E. Нам сейчас нужна политическая воля наших европейских коллег, чтобы сделать это как можно быстрее", – отметил гендиректор ДТЭК.

Он подчеркнул, что компания сотрудничает с "Укрэнерго" для выполнения требований синхронизации. По словам Тимченко, ДТЭК обеспечивает непрерывную работу энергетических объектов Украины и гарантирует целостность энергосистемы. Тимченко отметил, что частный бизнес готов взять на себя ответственность и обеспечить эффективную интеграцию Украины в европейское сообщество.

"Интеграция Украины в политическое и экономическое пространство Европейского союза – это прежде всего синхронизация с европейскими ценностями. Это большая ответственность как для Украины, так и для украинского бизнеса. Украинский бизнес готов взять на себя эту ответственность", – подытожил генеральный директор ДТЭК.

Контекст:

Украина 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси. Это было запланированное отключение, пресс-служба "Укрэнерго" предупреждала о переходе украинской энергосистемы в изолированный режим: он предусматривался как испытание в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Предполагалось, что эксперимент продлится с 24-го по 26 февраля.

Украина отключила свою энергосистему от энергетических систем Украины и Беларуси в 00.00, еще до начала военного вторжения России.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон обратила внимание, что российское вторжение в Украину началось именно тот день, когда Украина начала тестирование работы энергосистемы в изолированном режиме, что является первым шагом к подготовке к будущей синхронизации с ЕС.

"Я говорила с [министром энергетики Украины] Германом Галущенко и он проинформировал меня, что в нынешних условиях они не будут вновь воссоединяться с российской энергетической системой. Украина просит о чрезвычайно срочной синхронизации с европейской энергосистемой. Это технический вызов, – цитирует еврокомиссара "Интерфакс-Украина". – Я встречалась с ENTSO-E этим утром, они считают, что технически чрезвычайное присоединение возможно. В то время, как Украина продолжает работать в изолированном режиме, сейчас трудно, даже соседним странам предоставить какую-либо помощь. Что касается времени, то это не вопрос часов, это вопрос дней, скорее всего, нескольких недель".

Глава Минэнерго полагает, что синхронизация с ЕС продлится до двух недель.

Чтобы обсудить ситуацию в Европе после того, как Россия развязала против Украины войну, министры энергетики ЕС собрались 28 февраля на внеочередное заседание Совета ЕС и поддержали ускоренную интеграцию Украины в ENTSO-E.

24 февраля, в первый день вторжения, Россия захватила Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяла в заложники персонал.

26 февраля российские военные подошли к Энергодару и разместили "Грады", направленные в том числе на Запорожскую АЭС3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар и смогли проникнуть в город. Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок

4 марта утром пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями. В 8.00 Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что оккупанты взяли под контроль площадку АЭС.

"ТЭС и шахты "ДТЭК Энерго" продолжают поддерживать бесперебойность украинской энергосистемы в условиях войны с Россией, сообщили в компании 26 февраля. В работе 15 энергоблоков ТЭС "ДТЭК Энерго" 21 находится в резерве. Работающие блоки несут суммарную нагрузку 2727 МВт. 

Теги: Украина, энергетика, ДТЭК, энергобезопасность, Максим Тимченко, энергосистема, ЕС
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