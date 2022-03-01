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Министры энергетики стран ЕС поддержали ускоренную интеграцию Украины в ENTSO-E

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Пока энергосистема Украины продолжает работать в изолированном режиме, другие страны не могут оказать ей помощь для балансирования
Пока энергосистема Украины продолжает работать в изолированном режиме, другие страны не могут оказать ей помощь для балансирования
Фото: depositphotos.com

Украинская энергосистема должна интегрироваться в энергосети континентальной Европы ENTSO-E в кратчайшие сроки, такую позицию поддержали на внеочередном заседании Совета по вопросам энергетики Евросоюза министры энергетики стран ЕС. Об этом в своем Facebook сообщила Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон отметила, что синхронизация украинской энергосистемы с энергосетью континентальной Европы – это стратегическая инициатива по повышению энергонезависимости Украины. 

"Украина уже доказала, что способна управлять энергосистемой во время военной агрессии России и информационных атак и поддерживать ее стабильную работу. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" и другие украинские энергетические компании сегодня делают все, чтобы Вооруженные силы Украины, территориальная оборона и мирные граждане имели устойчивое энергопитание при любых условиях. Но если Россия продолжит нарушать нормы международного права во время войны и нанесет вооруженный удар по украинской энергосистеме, мы будем нуждаться в поддержке со стороны европейских партнеров и Европы в целом", – подчеркнули в компании.

Поддержка ЕС даст возможность "Укрэнерго" сохранить устойчивое энергопитание военной и медицинской инфраструктуры, подчеркнули в пресс-службе. Также присоединение к европейской энергосистеме позволит избежать гуманитарной и экологической катастрофы и не оставить украинские города без света, воды и тепла.

"Присоединение Украины к энергосети ENTSO-E станет историческим решением и свидетельством того, что Украина является неотъемлемой частью европейского пространства. Энергосистема Европы протянется от Мариуполя до Лиссабона. К этому решению "Укрэнерго" и вся энергетическая отрасль готовились шесть лет. За это время мы инвестировали более €700 млн в развитие электроэнергетической инфраструктуры, укрепили киберзащиту энергообъектов, выполнили все ключевые технические условия для нашей интеграции в ENTSO-E", – сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

После войны интеграция в европейскую энергосеть позволит Украине и Европе совместно развивать свой энергетический сектор и повышать энергетическую безопасность всех европейских стран, добавили в "Укрэнерго". 

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/321730313329134

Контекст:

Чтобы обсудить ситуацию в Европе после того, как Россия развязала против Украины войну, министры энергетики ЕС собрались 28 февраля на внеочередное заседание Совета ЕС.

Украина 24 февраля полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси. Это было запланированное отключение, пресс-служба "Укрэнерго" предупреждала о переходе украинской энергосистемы в изолированный режим: он предусматривался как испытание в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Предполагалось, что эксперимент продлится с 24-го по 26 февраля.

Украина отключила свою энергосистему от энергетических систем Украины и Беларуси в 00.00, еще до начала военного вторжения России.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон обратила внимание, что российское вторжение в Украину началось именно тот день, когда Украина начала тестирование работы энергосистемы в изолированном режиме, что является первым шагом к подготовке к будущей синхронизации с ЕС.

"Я говорила с [министром энергетики Украины] Германом Галущенко и он проинформировал меня, что в нынешних условиях они не будут вновь воссоединяться с российской энергетической системой. Украина просит о чрезвычайно срочной синхронизации с европейской энергосистемой. Это технический вызов, – цитирует еврокомиссара "Интерфакс-Украина". – Я встречалась с ENTSO-E этим утром, они считают, что технически чрезвычайное присоединение возможно. В то время, как Украина продолжает работать в изолированном режиме, сейчас трудно, даже соседним странам предоставить какую-либо помощь. Что касается времени, то это не вопрос часов, это вопрос дней, скорее всего, нескольких недель".

Глава Минэнерго полагает, что синхронизация с ЕС продлится до двух недель.

Теги: энергетика, Укрэнерго, Европа, энергобезопасность, энергосистема, Владимир Кудрицкий, ЕС
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