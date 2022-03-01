Министры энергетики стран ЕС поддержали ускоренную интеграцию Украины в ENTSO-E

Пока энергосистема Украины продолжает работать в изолированном режиме, другие страны не могут оказать ей помощь для балансирования Фото: depositphotos.com

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон отметила, что синхронизация украинской энергосистемы с энергосетью континентальной Европы – это стратегическая инициатива по повышению энергонезависимости Украины.

"Украина уже доказала, что способна управлять энергосистемой во время военной агрессии России и информационных атак и поддерживать ее стабильную работу. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" и другие украинские энергетические компании сегодня делают все, чтобы Вооруженные силы Украины, территориальная оборона и мирные граждане имели устойчивое энергопитание при любых условиях. Но если Россия продолжит нарушать нормы международного права во время войны и нанесет вооруженный удар по украинской энергосистеме, мы будем нуждаться в поддержке со стороны европейских партнеров и Европы в целом", – подчеркнули в компании.

Поддержка ЕС даст возможность "Укрэнерго" сохранить устойчивое энергопитание военной и медицинской инфраструктуры, подчеркнули в пресс-службе. Также присоединение к европейской энергосистеме позволит избежать гуманитарной и экологической катастрофы и не оставить украинские города без света, воды и тепла.

"Присоединение Украины к энергосети ENTSO-E станет историческим решением и свидетельством того, что Украина является неотъемлемой частью европейского пространства. Энергосистема Европы протянется от Мариуполя до Лиссабона. К этому решению "Укрэнерго" и вся энергетическая отрасль готовились шесть лет. За это время мы инвестировали более €700 млн в развитие электроэнергетической инфраструктуры, укрепили киберзащиту энергообъектов, выполнили все ключевые технические условия для нашей интеграции в ENTSO-E", – сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

После войны интеграция в европейскую энергосеть позволит Украине и Европе совместно развивать свой энергетический сектор и повышать энергетическую безопасность всех европейских стран, добавили в "Укрэнерго".