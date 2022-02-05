Украина в конце февраля на 72 часа отключится от энергосетей РФ и Беларуси – СМИ

Отключение от энергосистемы Беларуси и России запланировано на 24-26 февраля Фото: depositphotos.com

Отмечается, что если обратно подключиться к сетям России и Беларуси не получится, у Украины есть достаточный запас прочности для длительной работы в автономном режиме.

"Символизм физического отделения от российской энергетической сети значителен", – комментирует издание.

Отключение запланировано на 24-26 февраля, сообщает "БЕЛТА", ссылаясь на пресс-службу минэнерго Беларуси.

"В соответствии с двусторонними соглашениями, действующими между национальными операторами, украинская сторона в установленном порядке согласовала свои действия с белорусской стороной", – сказано в сообщении.