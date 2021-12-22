Треть украинцев считают опасной покупку электроэнергии в Беларуси. Почти 10% – видят в этом поддержку режима Лукашенко – опрос

Как поясняют социологи, 33,5% граждан думают, что в критический момент считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко в интересах России может прекратить поставки – и это негативно отразится на украинской энергосистеме.
9,8% опрошенных подчеркнули, что покупая электроэнергию в Беларуси, украинские власти поддерживают режим Лукашенко.
В то же время 32,4% респондентов назвали закупки в Беларуси необходимостью, поскольку Украина должна покупать электроэнергию где угодно, чтобы избежать отключений света.
Еще 24,3% украинцев затруднились с ответом.
Опрос проводился 13–16 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 1203 респондента методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.
26 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. В сентябре запрет был продлен на месяц – до 1 ноября.
Агентство “РБК-Украина” писало, что Украина с 1 ноября возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.
2 ноября в "Укрэнерго" сообщили, что запросили аварийную помощь у Беларуси для балансировки энергосистемы.
8 ноября участники энергорынка Украины получили письмо от госпредприятия "Белэнерго", в котором было сказано об остановке поставок электроэнергии.
9 ноября "Белэнерго" уточнило, что электроэнергия из Беларуси в Украину будет поставляться в рамках контракта, подписанного на ноябрь 2021 года, а предыдущее письмо об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 ноября в ходе пресс-марафона заявил, что поставки электричества из Беларуси являются вынужденными.
"А если у нас не хватает электричества, нужно импортировать его. Вы тут же показываете: "Нельзя импортировать электричество из Беларуси". Как нельзя? А если будет не хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому? Уголь с РФ не идет. Что должно делать государство?" – сказал Зеленский.
29 ноября Украина в два раза увеличила импорт электроэнергии из Беларуси – до 900 МВт-час.