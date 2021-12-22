Треть украинцев считают опасной покупку электроэнергии в Беларуси. Почти 10% – видят в этом поддержку режима Лукашенко – опрос

Как поясняют социологи, 33,5% граждан думают, что в критический момент считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко в интересах России может прекратить поставки – и это негативно отразится на украинской энергосистеме.

9,8% опрошенных подчеркнули, что покупая электроэнергию в Беларуси, украинские власти поддерживают режим Лукашенко.

В то же время 32,4% респондентов назвали закупки в Беларуси необходимостью, поскольку Украина должна покупать электроэнергию где угодно, чтобы избежать отключений света.

Еще 24,3% украинцев затруднились с ответом.

Опрос проводился 13–16 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 1203 респондента методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.