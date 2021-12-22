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Больше четверти украинцев сталкивались с отключениями электроэнергии в новом отопительном сезоне – опрос

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73,2% украинцев заявили, что отключений электричества у них не было
73,2% украинцев заявили, что отключений электричества у них не было
Фото: depositphotos.com

Больше четверти украинцев сталкивались с отключениями электроэнергии в новом отопительном сезоне. Об этом свидетельствуют опубликованные 22 декабря результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

26,1% граждан утверждают, что сталкивались со случаями отключения света в своем доме или квартире.

В то же время 73,2% опрошенных заявили, что отключений электричества у них не было.

Еще 0,7% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился 13–16 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 1203 респондента методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

4 ноября нардеп от "Батьківщини" Иван Крулько заявил в эфире канала "Наш", что в Украине из 88 ТЭС функционируют только 37 и половина не работающих простаивают из-за недостатка топлива. "Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе в больницах?" – сказал нардеп. 

11 ноября о риске веерных отключений заявлял мэр Киева Виталий Кличко. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал тогда его слова дезинформацией и сказал, что правительство не планирует веерные отключения. "Веерных отключений в стране нет", – заявил Шмыгаль, призвав не путать их с регламентными работами на электросетях.  

В интервью "Радіо Свобода", которое вышло 20 ноября, премьер повторил этот тезис. "На сегодняшний день ни одной организацией-регулятором, правительством, никем в Украине не планируются веерные отключения. То есть таких планов организации, подготовки веерных отключений в Украине нет. [Можно спать спокойно, холодильник] не разморозится", – сказал он. 

22 ноября вслед за Кличко о риске веерных отключений заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Замминистра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

29 октября стало известно, что РФ с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.

30 октября в Минэнерго сообщили, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Министр энергетики Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.

5 ноября, как пишет "Укринформ", пресс-служба "Укрэнерго" опровергала возможность веерных отключений. "Режимы работы энергосистемы сбалансированы, никаких графиков аварийных отключений (веерных отключений) потребителей или каких-либо других мер, направленных на ограничение потребления электроэнергии, оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" не вводил и вводить не собирается", – подчеркивали в компании.

Шмыгаль заявил 11 ноября, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит.

Теги: Украина, электричество, электроэнергия, украинцы, КМИС
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