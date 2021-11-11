Под Харьковом обстреляли бригаду "Харьковоблэнерго", приехавшую отключать электричество

"При исполнении служебных обязанностей на сотрудников Нововодолажского района электрических сетей было совершено нападение с применением оружия", – заявили в компании.

Сообщается, что сотрудники приехали в село, чтобы отключить электроустановки потребителя, которые были подключены самовольно.

"Когда энергетики выходили из машины, потребитель начал стрелять в их сторону из оружия, похожего на пневматическое. Пуля попала одному из работников в руку, когда тот пытался прикрыть лицо", – говорится в сообщении.

На место была вызвана полиция. Сотрудники облэнерго написали заявление о внесении сведений об инциденте в Единый реестр досудебных расследований и привлечении нападающего к уголовной ответственности.

В "Харьковоблэнерго" обратились к жителям с просьбой "не препятствовать действиям энергетиков, направленных на обеспечение надежного и качественного электроснабжения".

По факту происшествия полиция открыла производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, сообщили изданию "Depo.Харьков" в управлении полиции Харьковской области. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы. С мужчиной, у которого случился конфликт с бригадой облэнерго, работают дознаватели.