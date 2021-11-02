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КИЕВ

В Киевской области из-за схемы при строительстве электроподстанции госкомпания потеряет 400 млн грн – СМИ

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"Укрэнерго" под строительство подстанции взяло земельный участок площадью шесть гектаров у садового общества "Тополя"
"Укрэнерго" под строительство подстанции взяло земельный участок площадью шесть гектаров у садового общества "Тополя"
Фото: kosatka.media

Государственная компания "Укрэнерго" при заключении договора на аренду земли с садовым товариществом обязалась обеспечить подключение к новой подстанции электроустановки ООО "Садовое общество "Тополя" или любых третьих лиц в пределах мощности 30 МВт, хотя у государственной компании таких обязательств по закону нет, пишет "РБК-Украина". Для понимания: стоимость подключения 30 МВт на сегодня в данной местности составляет более 400 млн грн и эти деньги государственная компания фактически дарит.

По информации издания, в марте 2021 года компания "Укрэнерго" сообщила, что начала за кредитные деньги ЕБРР строительство под Киевом подстанции 330 кВ "Западная". Стоимость проекта составляет около $32 млн, ожидаемый срок завершения строительства – октябрь следующего года.

"Укрэнерго" под этот проект взяла земельный участок площадью шесть гектаров у садового общества "Тополя" на территории Гореницкого сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области.

"Но, кроме арендной платы, в договор, который есть в распоряжении "РБК-Украина", еще вписали, что "Укрэнерго" обязано обеспечить подключение к подстанции электроустановки ООО "Садовое общество "Тополя" или любых третьих лиц в пределах мощности 30 МВт, хотя у государственной компании таких обязательств по закону нет. Для понимания: стоимость подключения 30 МВт на сегодня в данной местности составляет более 400 млн грн и эти деньги государственная компания фактически дарит. Единственным учредителем и бенефициарным владельцем ООО "Садовое общество "Тополя" (идентификационный код юридического лица 36107091) является киевлянин Кулагин Алексей Владимирович", – сказано в материале.

Журналисты выяснили, что Кулагин с 2005 года является соучредителем и генеральным директором ООО "ОМОКС", которое возглавляет группу из 12 компаний-партнеров, реализующих строительство жилого комплекса "Чайка".

"К сведению, земля, которая принадлежит ООО "Садовое общество "Тополя" − это 23 гектара, шесть из которых отдали под подстанцию. На остальных 17 гектарах, по данным собеседников "РБК-Украина", Кулагин планирует построить коттеджный городок. Чем же будет питаться этот коттеджный городок? Вряд ли жители домов получат электроэнергию бесплатно, скорее всего, они будут платить за нее, но не государству, а застройщику. Кстати, дорогу, которая будет вести к будущему городку, тоже застройщик рассчитывает получить бесплатно, − потому что ее строят за государственный счет для подстанции. Впрочем, сейчас подстанция еще только строится, поэтому возможно правоохранителей тоже заинтересует этот кейс и основания заключения подобного договора со стороны государственной компании", – подытожило агентство "РБК-Украина".

Теги: Укрэнерго, ЕБРР, строительство, электроэнергия, земельный участок, деньги, кредиты, госкомпании
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