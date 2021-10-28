ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Фирма, которой выделили средства на киберзащиту Нацполиции и Нацгвардии, разворовала 20 млн грн – СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ходе обысков правоохранители изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности и компьютерную технику
В ходе обысков правоохранители изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности и компьютерную технику
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили киевских предпринимателей, которые разворовывали средства, выделенные на защиту секретной информации, циркулирующей в государственных учреждениях и силовых ведомствах Украины. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба СБУ.

По предварительной информации, подозреваемые нанесли государству ущерб в 20 млн грн. Хищение средств проводилось за счет махинаций со стоимостью работ. Фигуранты заведомо завышали цены на собственные услуги, а неправомерно полученные деньги выводили через фиктивные предприятия.

При этом, как подчеркнули в СБУ, организатором схемы была частная компания, прошедшая сертификацию Госспецсвязи и имеющая соответствующую лицензию.

По данным спецслужбы, в течение 2018–2019 годов фирма обслуживала Национальную полицию, Национальную гвардию Украины, "Укрзалізницю", Министерство молодежи и спорта, "Украерорух", "Укрэнерго", Окружной административный суд Украины и другие ведомства.

В ходе обысков правоохранители изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности и компьютерную технику. Также зафиксировано хранение должностными лицами фирмы информации с грифом "секретно" на незарегистрированных носителях информации, что противоречит нормативно-правовым документам в сфере охраны государственной тайны.

Двум фигурантам – директорам фиктивных предприятий – сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, которые подаются для  государственной регистрации юридического лица). Максимальное наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет.

Теги: СБУ, Укрзалізниця, Национальная гвардия, Укрэнерго, Министерство молодежи и спорта, Госспецсвязи, Украерорух, Нацполиция, обыски, хищение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хочу, чтобы ее ни в чем не обвиняли". Логай рассказал об отношениях жены с его партнершей по "Танцам со звездами"
"Хочу, чтобы ее ни в чем не обвиняли". Логай рассказал об отношениях жены с его партнершей по "Танцам со звездами"
"Это все". Группа ABBA накануне выхода альбома объявила о завершении карьеры
"Это все". Группа ABBA накануне выхода альбома объявила о завершении карьеры
Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом, его девушка беременна близнецами
Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом, его девушка беременна близнецами
  Том Хэнкс чуть не сорвал свадьбу лесбиянок на пляже Санта-Моники
  Том Хэнкс чуть не сорвал свадьбу лесбиянок на пляже Санта-Моники
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Страшно сказать, но они не любят Украину". Нина Матвиенко рассказала, при каком из украинских президентов ей жилось лучше всего
"Страшно сказать, но они не любят Украину". Нина Матвиенко рассказала, при каком из украинских президентов ей жилось лучше всего
27-летний жених 39-летней Спирс сыграет в боевике вместе с Гибсоном
27-летний жених 39-летней Спирс сыграет в боевике вместе с Гибсоном
  Беленюк: Я много вопросов решаю чисто на авторитете
  Беленюк: Я много вопросов решаю чисто на авторитете
"Мне жаль, что не могу избавить тебя от боли и лишений". Милла Йовович показала совместное фото с матерью Галиной Логиновой
"Мне жаль, что не могу избавить тебя от боли и лишений". Милла Йовович показала совместное фото с матерью Галиной Логиновой
"Он просто нащупал и отправил в больницу". Дорофеева рассказала, как узнала об опухоли в груди
"Он просто нащупал и отправил в больницу". Дорофеева рассказала, как узнала об опухоли в груди
  "Эй, сучки, посмотрите, кто выходит замуж!" Пэрис Хилтон показала наряд, в котором пойдет под венец
  "Эй, сучки, посмотрите, кто выходит замуж!" Пэрис Хилтон показала наряд, в котором пойдет под венец
Марину Кохал, обвиняемую в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта, выпустили из СИЗО
Марину Кохал, обвиняемую в убийстве украинского рэпера Энди Картрайта, выпустили из СИЗО
"Правда, что от Киркорова?" Стоцкая рассказала, кто на самом деле является отцом ее двоих детей
"Правда, что от Киркорова?" Стоцкая рассказала, кто на самом деле является отцом ее двоих детей
"Люблю, Ростик". 48-летний Олег Ляшко показал 51-летнюю жену-именинницу на кухне возле мойки
"Люблю, Ростик". 48-летний Олег Ляшко показал 51-летнюю жену-именинницу на кухне возле мойки
Новый бойфренд Grosu Полянский рассказал, когда на самом деле между ними возник роман
Новый бойфренд Grosu Полянский рассказал, когда на самом деле между ними возник роман
Киркоров и Дава в образе молодоженов. "Mуз-ТВ" грозит штраф в 1 млн руб. за пропаганду гомосексуальных отношений
Киркоров и Дава в образе молодоженов. "Mуз-ТВ" грозит штраф в 1 млн руб. за пропаганду гомосексуальных отношений
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
"Показала бы уже свою писю нормально", "Супер девочка". Дорофеева перед камерой подняла платье
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Девушка-мечта". Актриса студии "Квартал 95" крупным планом показала оголенное тело
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
48-летняя Клум показала честное ню-видео без бюстгальтера
"Бедный Янис. Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
"Бедный Янис. Так мужика опозорить", "Мужу было неприятно". Седокова разместила пост со сравнением сексуальных возможностей мужчин
Звезда "Великолепного века" Узерли оголилась полностью
Звезда "Великолепного века" Узерли оголилась полностью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS