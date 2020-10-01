В Николаевской области раскрыли хищение зерна из Госрезерва почти на 1 млн грн

Четверо должностных лиц хлебокомбината в Николаевской области присвоили имущество Государственного агентства резерва Украины, чем нанесли ущерб на сумму 946 тыс. грн. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Хищение зерна происходило в течение сентября, сообщили в МВД Фото: depositphotos.com

Николаевские правоохранители сообщили должностным лицам хлебокомбината о подозрении в хищении зерна из Государственного резерва Украины. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба МВД Украины в Facebook.

По информации следствия, четверо фигурантов – и.о. заместителя генерального директора, начальник лаборатории, начальник участка, где находилось на хранении зерно, и бухгалтер государственного предприятия в течение сентября присвоили имущество Государственного агентства резерва Украины, чем нанесли ущерб на сумму 946 тыс. грн.

"В результате следственных действий было изъято $11 800, полученных в результате продажи похищенного зерна, черновые записи, документы и другие вещественные доказательства", – сказано в сообщении.