В Украине ежегодно совершается около миллиона преступлений – МВД

С 1 июля легкие криминальные проступки в Украине расследуют дознаватели. За первые сутки действия закона, который вводит дознание, правоохранители зафиксировали 492 уголовных проступка.

1 июля вступил в силу закон №3314 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", который в том числе ввел институт дознавателей. За первые сутки действия закона, который вводит дознание, зафиксировали 492 уголовных проступка, об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины 5 июля.

Большинство проступков составили мелкие кражи, мошенничество, легкие телесные повреждения. Установлены 27 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения.

По информации правоохранителей, ежегодно в Украине совершают более миллиона преступлений. Убийства, разбои, грабежи, кражи и другие тяжкие преступления – 40% всех правонарушений. Остальные 60% – это уголовные проступки. Ранее следователи вели от 300 до 500 уголовных производств различной степени тяжести, новый закон об уголовных проступках должен разгрузить следствие.

"В Национальной полиции созданы подразделения дознания, их численность составляет почти 4 тысячи, Кроме того, мы можем уполномочить еще почти 30 тысяч сотрудников полиции на расследование мелких криминальных проступков", – сказал начальник Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.