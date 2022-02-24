Украина полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси

По данным карты, Украина сегодня ниоткуда не импортирует и никуда не экспортирует электроэнергию.
Пресс-служба компании сообщила, что по состоянию на сегодняшнее утро энергосистема Украины работает в нормальном режиме, частота стабильная – 50 Гц.
"Объединенная энергетическая система (ОЭС) Украины и "остров Бурштынской ТЭС" синхронизированы в единую энергосистему, работающую автономно в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы". Фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне", – говорится в сообщении.
Отмечается, что компания и правоохранители усилили охрану объектов магистральной сети и приняли дополнительные меры кибербезопасности для защиты IT-инфраструктуры "Укрэнерго".
По данным LIGA.net, Украина отключила свою энергосистему от энергетических систем Украины и Беларуси сегодня в 00.00, еще до начала военного вторжения России. Пресс-служба "Укрэнерго" предупреждала о переходе украинской энергосистемы в изолированный режим: он предусматривался как испытание в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Предполагалось, что эксперимент продлится с 24-го по 26 февраля.
В Украине с 1 июля 2019 года по стандартам Европейского союза функционирует новый рынок электроэнергии, но реформа не была завершена: не ликвидировано перекрестное субсидирование, административное влияние власти на рынок сохраняется.
О том, что в 2023 году украинская энергосистема должна стать частью европейской, заявлял в декабре 2019 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
4 февраля 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что интеграция объединенной энергосистемы Украины в общеевропейскую систему ENTSO-E состоится в 2023 году.