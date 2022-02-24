Украина полностью отключилась от энергосистем России и Беларуси

Переход украинской энергосистемы в изолированный режим анонсировали заранее, он должен был стать подготовкой к синхронизации с европейской системой Фото: depositphotos.com

По данным карты, Украина сегодня ниоткуда не импортирует и никуда не экспортирует электроэнергию.

Скриншот: ua.energy

Пресс-служба компании сообщила, что по состоянию на сегодняшнее утро энергосистема Украины работает в нормальном режиме, частота стабильная – 50 Гц.

"Объединенная энергетическая система (ОЭС) Украины и "остров Бурштынской ТЭС" синхронизированы в единую энергосистему, работающую автономно в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы". Фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне", – говорится в сообщении.

Отмечается, что компания и правоохранители усилили охрану объектов магистральной сети и приняли дополнительные меры кибербезопасности для защиты IT-инфраструктуры "Укрэнерго".

По данным LIGA.net, Украина отключила свою энергосистему от энергетических систем Украины и Беларуси сегодня в 00.00, еще до начала военного вторжения России. Пресс-служба "Укрэнерго" предупреждала о переходе украинской энергосистемы в изолированный режим: он предусматривался как испытание в рамках подготовки к синхронизации ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Предполагалось, что эксперимент продлится с 24-го по 26 февраля.